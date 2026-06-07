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Suspeito de participação em ataque a ônibus é preso em Salvador

Homem foi localizado no Bairro da Paz

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 11:11

Suspeito foi localizado no Bairro da Paz
Suspeito foi localizado no Bairro da Paz Crédito: Batalhão Apolo

Um homem suspeito de participar do ataque a ônibus na Avenida Dorival Caymmi, em Salvador, foi preso na noite de sábado (6). O motorista do veículo, que possuía integrantes de uma torcida organizada do Vitória, ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do Batalhão Apolo conseguiram identificar e localizar o veículo envolvido na ação criminosa. O condutor foi encontrado na Rua Resistência, no Bairro da Paz, por volta das 20h30.

O suspeito foi detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador

Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador por Semob
Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador por Semob
Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador por Semob
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Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador por Semob

Ataque

Um ônibus do transporte público de Salvador foi alvo de um ataque de vandalismo na manhã desábado (6), na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. O veículo, que possuía integrantes de uma torcida organizada do Vitória, foi depredado. O motorista ficou ferido.

O veículo da empresa Plataforma fazia a linha 1077 - Terminal Mussurunga x Km 17/Itapuã quando foi atacado por suspeitos que chegaram em dois carros, por volta das 9h.

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Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os homens invadiram o coletivo e depredaram o veículo com barras de ferro, pedras e bombas caseiras.

Durante o ataque, estilhaços de vidro atingiram o motorista na cabeça. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.

Tags:

Salvador Polícia Ataque

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