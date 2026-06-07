POLÍCIA

Suspeito de participação em ataque a ônibus é preso em Salvador

Homem foi localizado no Bairro da Paz

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 11:11

Suspeito foi localizado no Bairro da Paz Crédito: Batalhão Apolo

Um homem suspeito de participar do ataque a ônibus na Avenida Dorival Caymmi, em Salvador, foi preso na noite de sábado (6). O motorista do veículo, que possuía integrantes de uma torcida organizada do Vitória, ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do Batalhão Apolo conseguiram identificar e localizar o veículo envolvido na ação criminosa. O condutor foi encontrado na Rua Resistência, no Bairro da Paz, por volta das 20h30.

O suspeito foi detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Ônibus com torcida organizada do Vitória é alvo de ataque com pedras e barra de ferro em Salvador 1 de 3

Ataque

Um ônibus do transporte público de Salvador foi alvo de um ataque de vandalismo na manhã desábado (6), na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. O veículo, que possuía integrantes de uma torcida organizada do Vitória, foi depredado. O motorista ficou ferido.

O veículo da empresa Plataforma fazia a linha 1077 - Terminal Mussurunga x Km 17/Itapuã quando foi atacado por suspeitos que chegaram em dois carros, por volta das 9h.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os homens invadiram o coletivo e depredaram o veículo com barras de ferro, pedras e bombas caseiras.