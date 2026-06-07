CULTURA

Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio, com programação diversa e comidas típicas gratuitas

Projeto celebra e homenageia um dos santos mais populares do Nordeste

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 16:05

Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio Crédito: Lucas Rosário

Entre os dias 10 e 12 de junho, o Festival Pelourinho Cultural promove o Tríduo de Santo Antônio, iniciativa dedicada a celebrar e homenagear um dos santos mais populares do Nordeste e profundamente ligado às tradições juninas. A programação acontece de quarta (10) a sexta-feira (12), sempre a partir das 18h, com acesso gratuito e aberto ao público.

O projeto reúne manifestações de fé e expressões culturais em uma programação diversificada. Os momentos de devoção serão conduzidos por rezadores tradicionais, enquanto as atividades artísticas incluem apresentações musicais, teatro, cordel e repente. O público também poderá conferir uma exposição permanente de figurinos de quadrilhas juninas baianas.

Como forma de valorizar os costumes do período junino, haverá distribuição gratuita de comidas típicas durante os três dias do evento, reforçando o caráter acolhedor e comunitário da iniciativa.

Reunindo moradores, turistas e visitantes, o Tríduo de Santo Antônio contribui para a preservação e renovação das tradições populares, conectando elementos da religiosidade com diferentes linguagens artísticas contemporâneas.

A programação musical será distribuída ao longo dos três dias. Na abertura, em 10 de junho, o público poderá aproveitar o autêntico forró pé de serra. No dia 11, o espaço será dedicado a um sarau poético com apresentações de cordel e repente. Já no encerramento, em 12 de junho, uma grande roda de samba duro marcará o fechamento das atividades. Em todos os dias, sanfoneiros farão a recepção do público.

Confira a programação detalhada

10/06 (quarta-feira) | Abertura (noite de fé e música)

18h: chegança, com performance teatral

18h20: recepção, com sanfoneiro

18h30: reza do tríduo

20h–21h: apresentação musical (forró pé de serra/trio nordestino)

20h30: distribuição de comidas típicas (mingau, bolo de milho e canjica)

11/06 (quinta-feira) | Cultura popular e artes integradas

18h: chegança, com performance teatral

18h20: recepção, com sanfoneiro

18h30: reza do tríduo

20h–21h: sarau poético (poesia, cordel e repente)

20h30: distribuição de comidas típicas

12/06 (sexta-feira) | Encerramento (celebração e convivência)

18h: chegança, com performance teatral

18h20: recepção, com sanfoneiro

18h30: reza final do tríduo

20h30: samba duro