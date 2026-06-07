Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio, com programação diversa e comidas típicas gratuitas

Projeto celebra e homenageia um dos santos mais populares do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 16:05

Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio
Festival Pelourinho Cultural recebe Tríduo de Santo Antônio Crédito: Lucas Rosário

Entre os dias 10 e 12 de junho, o Festival Pelourinho Cultural promove o Tríduo de Santo Antônio, iniciativa dedicada a celebrar e homenagear um dos santos mais populares do Nordeste e profundamente ligado às tradições juninas. A programação acontece de quarta (10) a sexta-feira (12), sempre a partir das 18h, com acesso gratuito e aberto ao público.

O projeto reúne manifestações de fé e expressões culturais em uma programação diversificada. Os momentos de devoção serão conduzidos por rezadores tradicionais, enquanto as atividades artísticas incluem apresentações musicais, teatro, cordel e repente. O público também poderá conferir uma exposição permanente de figurinos de quadrilhas juninas baianas.

Como forma de valorizar os costumes do período junino, haverá distribuição gratuita de comidas típicas durante os três dias do evento, reforçando o caráter acolhedor e comunitário da iniciativa.

Reunindo moradores, turistas e visitantes, o Tríduo de Santo Antônio contribui para a preservação e renovação das tradições populares, conectando elementos da religiosidade com diferentes linguagens artísticas contemporâneas.

A programação musical será distribuída ao longo dos três dias. Na abertura, em 10 de junho, o público poderá aproveitar o autêntico forró pé de serra. No dia 11, o espaço será dedicado a um sarau poético com apresentações de cordel e repente. Já no encerramento, em 12 de junho, uma grande roda de samba duro marcará o fechamento das atividades. Em todos os dias, sanfoneiros farão a recepção do público.

Leia mais

Imagem - Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador

Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador

Imagem - Parque infantil encerra atividades em shopping de Salvador

Parque infantil encerra atividades em shopping de Salvador

Imagem - Projeto cultiva mais de 3 mil colônias de corais na Baía de Todos-os-Santos

Projeto cultiva mais de 3 mil colônias de corais na Baía de Todos-os-Santos

Confira a programação detalhada

10/06 (quarta-feira) | Abertura (noite de fé e música)

18h: chegança, com performance teatral

18h20: recepção, com sanfoneiro

18h30: reza do tríduo

20h–21h: apresentação musical (forró pé de serra/trio nordestino)

20h30: distribuição de comidas típicas (mingau, bolo de milho e canjica)

11/06 (quinta-feira) | Cultura popular e artes integradas

18h: chegança, com performance teatral

18h20: recepção, com sanfoneiro

18h30: reza do tríduo

20h–21h: sarau poético (poesia, cordel e repente)

20h30: distribuição de comidas típicas

12/06 (sexta-feira) | Encerramento (celebração e convivência)

18h: chegança, com performance teatral

18h20: recepção, com sanfoneiro

18h30: reza final do tríduo

20h30: samba duro

22h: encerramento, com confraternização e distribuição de comidas típicas

Tags:

Salvador Pelourinho

Mais recentes

Imagem - SUS amplia vacina infantil contra meningite e pneumonia; veja o que muda para milhões de crianças

SUS amplia vacina infantil contra meningite e pneumonia; veja o que muda para milhões de crianças
Imagem - Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual

Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual
Imagem - Suspeito de participação em ataque a ônibus é preso em Salvador

Suspeito de participação em ataque a ônibus é preso em Salvador