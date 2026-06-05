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Parque infantil encerra atividades em shopping de Salvador

Anúncio foi feito pelas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:33

YouPlay
YouPlay Crédito: Divulgação

O centro de recreação infantil YouPlay anunciou o fim das atividades da unidade localizada no Salvador Shopping, em Salvador. Segundo comunicado publicado nas redes sociais, o espaço não funciona desde o dia 31 de junho. A unidade do Shopping Paralela segue funcionando normalmente. 

"Agradecemos a confiança e a parceria de todos os nossos clientes ao longo desse período. Continuaremos atendendo normalmente em nossa unidade do Shopping Paralela, que permanece em pleno funcionamento, pronta para recebê-los com o mesmo carinho e qualidade de sempre", escreveu. 

YouPlay

YouPlay encerra atividades no Salvador Shopping por Divulgação
YouPlay encerra atividades no Salvador Shopping por Divulgação
YouPlay em outros estados por Divulgação
YouPlay em outros estados por Divulgação
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YouPlay em outros estados por Divulgação
YouPlay em outros estados por Divulgação
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YouPlay encerra atividades no Salvador Shopping por Divulgação

A YouPlay é um centro de recreação voltado para crianças. Entre os serviços oferecidos estão piscina de bolinha, estações de jogos e espaço para realização de festas. 

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