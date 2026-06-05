Parque infantil encerra atividades em shopping de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:33
O centro de recreação infantil YouPlay anunciou o fim das atividades da unidade localizada no Salvador Shopping, em Salvador. Segundo comunicado publicado nas redes sociais, o espaço não funciona desde o dia 31 de junho. A unidade do Shopping Paralela segue funcionando normalmente.
"Agradecemos a confiança e a parceria de todos os nossos clientes ao longo desse período. Continuaremos atendendo normalmente em nossa unidade do Shopping Paralela, que permanece em pleno funcionamento, pronta para recebê-los com o mesmo carinho e qualidade de sempre", escreveu.
YouPlay
A YouPlay é um centro de recreação voltado para crianças. Entre os serviços oferecidos estão piscina de bolinha, estações de jogos e espaço para realização de festas.