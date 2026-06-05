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Mulher desaparecida há cinco dias é encontrada com vida dentro de cisterna na Bahia

Populares que faziam buscas encontraram a mulher no local

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 17:07

Resgate foi realizado por populares
Resgate foi realizado por populares Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Eva Ribeiro, de 43 anos, foi localizada com vida dentro de uma cisterna na cidade de Candiba, no sudoeste da Bahia, na quinta-feira (4). Ela estava desaparecida há cinco dias e foi encontrada por populares que faziam busca em uma área de mata. 

De acordo com informações da TV Bahia, a mulher desapareceu em 30 de maio. Câmeras de segurança da cidade registraram que ela andou pelas ruas da cidade por volta das 1h30 da madrugada. Depois disso, não foi mais vista. 

Eva foi retirada de dentro da cisterna por populares, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral de Guanambi. Familiares contaram que ela está bastante debilitada e não consegue falar. Ainda não se sabe como a mulher foi parar no local. 

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