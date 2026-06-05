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Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto da Bahia

Seis pessoas estavam a bordo da aeronave, mas não houve feridos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:23

Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia
Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) saiu da pista durante um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no sul da Bahia. O incidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (5). Oito voos precisaram ser cancelados por conta da situação.

Segundo a FAB, a ocorrência foi registrada por volta das 13h05. A aeronave C-98 Caravan, pertencente ao Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação (1º/5º GAV) – Esquadrão Rumba, realizava um voo de instrução quando saiu da pista durante o procedimento de pouso.

Seis pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo três passageiros e três tripulantes. O desembarque dos tripulantes ocorreu com segurança e não houve registros de vítimas. De acordo com a Força Aérea, todos passam bem.

Avião da FAB saiu da pista durante pouso em Porto Seguro

Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
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Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
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Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso em aeroporto na Bahia por Reprodução/ Redes sociais

Segundo a administração do aeroporto, equipes de primeiro atendimento da concessionária foram mobilizadas, prestando toda a assistência necessária. Durante o período, cerca de 8 voos precisaram ser cancelados. As operações do aeroporto foram retomadas às 17h.

"A concessionária orienta aos passageiros destes voos que entrem em contato com suas companhias aéreas para obter informações sobre suas viagens. A Socicam segue colaborando com os órgãos competentes para todos os procedimentos necessários", informou a gestora.

Segundo a FAB, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave Caravan, para a condução da investigação do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

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