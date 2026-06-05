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Adolescente de 17 anos é arrancado de casa por criminosos e encontrado decapitado na RMS

Crime ocorreu nesta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:43

A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos
A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos Crédito: Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na cidade de Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada, na quinta-feira (4).

A vítima foi identificada como Rai Ferreira Silva. De acordo com a ocorrência, uma equipe da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o adolescente decapitado.

O corpo também apresentava marcas compatíveis com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Adolescente de 17 anos é retirado de casa e decapitado em Dias D'Ávila

A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos por Reprodução
O corpo foi localizado no bairro Jardim Alvorada por Google Street View
O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d'Ávila por Google Street View
A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos por Reprodução
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A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos por Reprodução

Conforme relatos colhidos pelos policiais militares, a vítima estava em casa quando foi retirada por homens armados e levada para o local onde foi deixada já sem vida.

A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

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Rondas e buscas foram realizadas na região com o objetivo de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso.

O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d'Ávila.

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