Adolescente de 17 anos é arrancado de casa por criminosos e encontrado decapitado na RMS

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Elaine Sanoli
Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:43
Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na cidade de Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada, na quinta-feira (4).
A vítima foi identificada como Rai Ferreira Silva. De acordo com a ocorrência, uma equipe da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o adolescente decapitado.
O corpo também apresentava marcas compatíveis com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
Adolescente de 17 anos é retirado de casa e decapitado em Dias D'Ávila
Conforme relatos colhidos pelos policiais militares, a vítima estava em casa quando foi retirada por homens armados e levada para o local onde foi deixada já sem vida.
A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.
Rondas e buscas foram realizadas na região com o objetivo de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso.
O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d'Ávila.