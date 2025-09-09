SAÚDE

Evento discute uso da IA em tratamento de feridas; saiba como se inscrever

A segunda edição do Workshop Laser Além da Pele acontece nos dias 19 e 20 de setembro

Monique Lobo

9 de setembro de 2025

Workshop Laser Além da Pele Crédito: Divulgação

O uso da inteligência artificial (IA) na avaliação das feridas está entre os assuntos que serão abordados na segunda edição do Workshop Laser Além da Pele. O evento acontece nos dias 19 e 20 de setembro, na Associação Bahiana de Medicina (ABM) e no Centro de Tratamento de Doenças Venosas (CTDV), em Salvador.

Segundo a médica angiologista e cirurgiã vascular, Patrícia Serrão, a IA vem sendo utilizada em pesquisas para identificar fatores preditivos sobre a evolução de feridas crônicas. A tecnologia permite mapear padrões e antecipar resultados, auxiliando médicos e pesquisadores no planejamento de tratamentos mais eficazes.

“E, como falamos de tecnologia, nós não podemos deixar de citar a inteligência artificial nesse processo. Então, já existem alguns centros buscando entender como essas feridas se comportam. O que nós podemos identificar previamente para ter, talvez, um resultado esperado, qual vai ser a evolução dessa ferida?”, afirma a especialista.

Os avanços das tecnologias aplicadas à saúde também estão sendo acompanhadas pelo Monte Tabor. Com os pilares da assistência, pesquisa e ensino, o centro tem implementado ferramentas inovadoras capazes de prever a evolução dos casos e auxiliar na tomada de decisão médica.

“Nesse processo, nós também estamos fazendo uma pesquisa junto com um outro centro em que estamos monitorando nossas feridas e, através de inteligência artificial, nós queremos ter fatores preditivos referentes à evolução dessa ferida”, ressalta Serrão.

Outras terapias

Além da presença da IA na medicina, o evento também vai discutir o aprofundamento em terapias de epumadensa associadas ao laser — técnica conhecida como LAAF (Laser After) —, o uso do laser como bioestimulação; “Terapia Celular: Uso de Células-Tronco em Feridas Crônicas”; “Uso de Exossomos e Vesículas Extracelulares no Tratamento de Feridas”; “Terapias com Matriz Extracelular Descelularizada”; “Microbioma da Ferida e Interação com Tecnologias Regenerativas” e avanços em coberturas e terapias compressivas.