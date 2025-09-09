Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Evento discute uso da IA em tratamento de feridas; saiba como se inscrever

A segunda edição do Workshop Laser Além da Pele acontece nos dias 19 e 20 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 21:55

Segunda edição do Workshop Laser Além da Pele
Workshop Laser Além da Pele Crédito: Divulgação

O uso da inteligência artificial (IA) na avaliação das feridas está entre os assuntos que serão abordados na segunda edição do Workshop Laser Além da Pele. O evento acontece nos dias 19 e 20 de setembro, na Associação Bahiana de Medicina (ABM) e no Centro de Tratamento de Doenças Venosas (CTDV), em Salvador.

Segundo a médica angiologista e cirurgiã vascular, Patrícia Serrão, a IA vem sendo utilizada em pesquisas para identificar fatores preditivos sobre a evolução de feridas crônicas. A tecnologia permite mapear padrões e antecipar resultados, auxiliando médicos e pesquisadores no planejamento de tratamentos mais eficazes.

Workshop Laser Além da Pele

Workshop Laser Além da Pele por Divulgação
Dra. Patrícia Serrão por Divulgação
Workshop Laser Além da Pele por Divulgação
Workshop Laser Além da Pele por Divulgação
Workshop Laser Além da Pele por Divulgação
1 de 5
Workshop Laser Além da Pele por Divulgação

“E, como falamos de tecnologia, nós não podemos deixar de citar a inteligência artificial nesse processo. Então, já existem alguns centros buscando entender como essas feridas se comportam. O que nós podemos identificar previamente para ter, talvez, um resultado esperado, qual vai ser a evolução dessa ferida?”, afirma a especialista.

Os avanços das tecnologias aplicadas à saúde também estão sendo acompanhadas pelo Monte Tabor. Com os pilares da assistência, pesquisa e ensino, o centro tem implementado ferramentas inovadoras capazes de prever a evolução dos casos e auxiliar na tomada de decisão médica.

“Nesse processo, nós também estamos fazendo uma pesquisa junto com um outro centro em que estamos monitorando nossas feridas e, através de inteligência artificial, nós queremos ter fatores preditivos referentes à evolução dessa ferida”, ressalta Serrão.

Outras terapias

Além da presença da IA na medicina, o evento também vai discutir o aprofundamento em terapias de epumadensa associadas ao laser — técnica conhecida como LAAF (Laser After) —, o uso do laser como bioestimulação; “Terapia Celular: Uso de Células-Tronco em Feridas Crônicas”; “Uso de Exossomos e Vesículas Extracelulares no Tratamento de Feridas”; “Terapias com Matriz Extracelular Descelularizada”; “Microbioma da Ferida e Interação com Tecnologias Regenerativas” e avanços em coberturas e terapias compressivas.

Com o foco em médicos angiologistas, cirurgiões vasculares e residentes, o evento tem inscrições abertas. Os interessados podem realizar o cadastro por meio do site da ABM.

Leia mais

Imagem - Salvador tem mais de 100 vagas de emprego abertas na área de saúde mental; saiba como se candidatar

Salvador tem mais de 100 vagas de emprego abertas na área de saúde mental; saiba como se candidatar

Imagem - Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde

Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde

Imagem - Planos de saúde são obrigados a oferecer implante contraceptivo

Planos de saúde são obrigados a oferecer implante contraceptivo

Mais recentes

Imagem - Carboidrato saudável: veja 5 benefícios da mandioquinha para a saúde

Carboidrato saudável: veja 5 benefícios da mandioquinha para a saúde
Imagem - 6 mitos e verdades sobre a reposição de testosterona

6 mitos e verdades sobre a reposição de testosterona
Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
01

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Imagem - Justiça proíbe Bradesco de fechar único banco em cidade baiana
02

Justiça proíbe Bradesco de fechar único banco em cidade baiana

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
04

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026