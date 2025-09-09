Acesse sua conta
Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais

Órgão entendeu que rótulos tem layout semelhante e que informação sobre um dos produtos não segue legislação vigente

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:08

Fábrica da Piracanjuba
Fábrica da Piracanjuba Crédito: Divulgação/Piracanjuba

A empresa responsável pela marca Piracanjuba foi multada em R$ 695.377,17 pelo Procon de Minas Gerais por comercializar dois produtos com embalagens semelhantes. O órgão entendeu que a Laticínios Bela Vista S/A, empresa que gere a marca, produziu embalagens que poderiam "induzir em erro o consumidor quanto à verdadeira natureza do produto".

Os dois produtos em questão são o leite em pó integral e o composto lácteo com maltodextrina. O Procon revelou que um laudo técnico da Fundação Ezequiel Dias (Funed) apontou que a informação “contém soro de leite” não estava posicionada logo abaixo do nome do composto lácteo, seguindo a determinação da legislação vigente.

A semelhança visual nos rótulos também foi apontada na investigação conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte. O layout das embalagens foi considerado muito parecido, o que poderia fazer o consumidor comprar o composto, produto de valor mais baixo, acreditando estar levando o leite integral.

A Piracanjuba informou, em nota divulgada pela Folha, que contesta os autos e que as embalagens foram desenvolvidas conforme as normas regulatórias. Além disso, a empresa revelou que, ainda assim, alterou as embalagens para que as diferenças ficassem mais claras. 

Veja as embalagens:

Embalagens dos produtos lácteos da Piracanjuba

Embalagem do leite em pó integral por Reprodução
Embalagem do composto lácteo com maltodextrina  por Reprodução
Embalagem do composto lácteo com maltodextrina alterada por Reprodução
1 de 3
Embalagem do leite em pó integral por Reprodução

