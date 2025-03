ACIDENTE

Vídeo: cliente sofre fratura e desmaia ao ser atingida por carga de leite condensado em mercado

Acidente aconteceu quando a mulher fazia compras com a família

Um acidente envolvendo uma transpaleteira deixou uma cliente ferida em uma loja do Via Atacadista, no bairro Mathias Velho, em Canoas, no Rio Grande do Sul. A mulher foi atingida por uma carga de leite condensado após o equipamento tombar durante o manuseio por um funcionário. As informações são do jornal Zero Hora. >