Composto lácteo, mistura de leite: veja como o consumidor tem sido 'enganado'

Produtos são mais baratos, mas têm baixo índice nutricional

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2025 às 06:00

Mistura láctea condensada Crédito: Millena Marques/CORREIO

Ao passar pelo corredor de laticínios de supermercados de Salvador, o consumidor dá de cara com inúmeras opções de marcas de um mesmo produto. Os preços costumam variar com a qualidade e tempo de mercado de cada item. Com o encarecimento dos alimentos, os clientes costumam optar por alternativas que ‘pesem menos no bolso’. O que muita gente desconhece, no entanto, é que alguns itens podem parecer similares ao produto original, mas não são. >

Compostos lácteos, misturas de leite (produzidas com soro e creme de leite, além de gordura vegetal) e misturas lácteas condensadas são exemplos de produtos que substituem leite em pó, creme de leite e leite condensado. A diferença dos valores é o que chama atenção aos consumidores. Um composto lácteo da marca All Nutri, de 200g, é vendido por R$ 4,86 – 50% mais barato do o leite em pó da marca CCGL, do mesmo tamanho, que é vendido por R$ 8,68 na prateleira debaixo. O levantamento foi feito nesta terça-feira (11), no Atakarejo da Vasco da Gama. >

Na mesma unidade, as misturas de leite que são vendidas como opção de cremes de leite variam entre R$ 2,32 (Damare/200g) e R$ 2,74 (Mococa/200g). O valor de um creme de leite da Nestlé, em contrapartida, é R$ 5,68, de 200g. O de 300g, da mesma marca, sai por R$ 9,99 se for em lata de alumínio. Já as misturas lácteas, que são substituídas por leite condensado, são vendidas por R$ 3,88 (Saboroso, 395g) e R$ 4,40 (Mococa/395g). O leite Moça, da Nestlé é vendido por R$ 10,89. >

O problema do consumo destes alimentos é o excesso de gordura vegetal. “Isso faz com que esse alimento tenha mais gordura e menos proteína, que é um dos principais nutrientes que a gente encontra no leite, por exemplo”, diz a nutricionista clínica, Carine Oliveira. “É comum também o uso de gomas e espessantes para dar mais 'cremosidade' a alguns alimentos. Com isso, aumentamos o teor de carboidrato e de aditivos químicos adicionados a esses alimentos”, continua. >

De maneira geral, a população brasileira consome mais gordura e carboidrato do que deveria, segundo a nutricionista. Por outro lado, a ingestão de proteína e micronutrientes ainda não é o ideal. >

As misturas e os compostos lácteos não são os únicos problemas das prateleiras dos supermercados. Outro item que chama atenção pela diferença de valores é o chamado ‘alimento à base de manteiga e creme vegetal’, que é vendido por menos da metade do preço de uma manteiga de verdade. No Assaí da Vasco da Gama, o produto custa R$ 11,49 (Favorita/500g). A partir de três unidades, cada uma sai por R$ 10,90. A manteiga da Piracanjuba, de mesmo tamanho, custa R$ 28,90. >

Além da diferença de valor, há uma discrepância no número de ingredientes utilizados para a fabricação de cada produto. O primeiro é composto por água, óleo de palma, manteiga, sal, mistura de espessantes e estabilizantes: maltodeextruna, goma jataí e goma guar, conservante sorbato de potássio e corante de urucum. No segundo, são utilizados apenas três ingredientes: creme de leite, cloreto de sódio e corante natural de urucum. >

Embora os produtos similares ‘enganem’ muita gente. Tem consumidor que já sabe a diferença do produto. "Essas que são mais baratinhas tem que ter cuidado, você acha que é mais em conta, mas está levando mistura. na verdade, é manteiga com margarina", diz um senhor, que preferiu não se identificar. Antes de levar o produto para casa, ele examina a composição de cada item para ter certeza do que vai consumir. “Eu vejo tudo porque pode beneficiar o bolso, mas não é saudável e muito menos gostosa”, conta. >

No Atakadão da Avenida Garibaldi, a reportagem encontrou produtos similares ao doce de leite e ao ketchup. O primeiro item é vendido como ‘doce pastoso com leite’, por R$ 7,39 (Triângulo/400g). Ele leva açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite e/ou leite em pó integral, gordura de palma, sal e estabilizante. Um pote de doce de leite do mesmo tamanho, da marca Frimesa, custa R$ 10,49. Este é composto por leite pasteurizado integral e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, concentrado proteico de soro de leite e conservadir sorbato de potássio. >