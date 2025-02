ECONOMIA

Café virou 'chafé': veja 5 formas de economizar após aumento de preço

Produto foi o mais encareceu em Salvador e Região Metropolitana em 2024

Millena Marques

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 11:00

Cafezinho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Reduzir a quantidade a pó, comprar em maior quantidade ou trocá-lo por chá? É difícil falar em economia quando o assunto é café. No Brasil, é uma das bebidas mais consumidas na rotina da população, do café a janta. No entanto, com a elevação no preço do produto, o CORREIO listou algumas dicas para tentar minimizar os impactos econômicos ao bolso do consumidor. >

"É um pouco complicado essa questão de economizar. O cafezinho é uma instituição nacional. Basicamente, a estratégia das famílias é mudar para uma marca com um preço menor, se bem que com a alta, as marcas com preços menores têm sofrido elevação de preços", diz a supervisora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Ana Georgina Dias. >

A redução de quantidade também uma alternativa. "Tenho escutado muitas pessoas falando que têm reduzido o consumo do café e, consequentemente, comprado menos. Basicamente são as duas estratégias que temos escutado muito. Não tem muita margem para substituição, uma vez que é um hábito muito brasileiro", complementa. >

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), foram consumidas 21,9 milhões de sacas de café no Brasil em 2024. O Brasil segue na posição de segundo maior consumidor de café do mundo. A diferença para o primeiro lugar, ocupado pelos Estados Unidos, é de 4,1 milhões de sacas. Se compararmos o consumo per capita do Brasil com EUA (4,9 kg.hab.ano – café cru), o valor brasileiro é superior.>

O produto foi o item que mais encareceu em Salvador e Região Metropolitana em 2024, com 42,68% de variação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em janeiro, a prévia da inflação do café moído foi de 6,07%. A péssima notícia é que não há previsão de redução no valor do produto. Em Salvador, o pacote do Marata 250 g é encontrado até R$ 26. >

Veja 5 formas de economizar>

1. Buscar por marcas com preços mais acessíveis>

2. Reduzir a quantidade de pó ao fazer o café>

3. Reduzir o número de xícaras consumidas por dia>

4. Trocar o café por consumo de chás, como o chá preto ou chá verde>