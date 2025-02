AMARGOU

Quilo do café chega a R$ 104 em Salvador; entenda por que o produto ficou tão caro

Especialistas explicam encarecimento do produto

Millena Marques

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 05:00

O pedreiro Francisco de Oliveira, 45 anos, tinha o hábito de tomar café três vezes ao dia: uma xícara ao acordar, outra depois do almoço e mais uma no final da tarde. Como se fosse lei. Há menos de 15 anos, no entanto, ele modificou a rotina. O café depois da 12h não existe mais. O motivo? O preço do produto, que foi o item que mais encareceu em Salvador e Região Metropolitana em 2024, com 42,68% de variação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). >

Em janeiro, a prévia da inflação do café moído foi de 6,07%. A péssima notícia é que não há previsão de redução no valor do produto. Em Salvador, o pacote do Marata 250 g é encontrado até R$ 26. Ou seja, o quilo sai por R$ 104, no Mercadinho Manancial, em Periperi. O levantamento foi feito no aplicativo Preço da Hora nesta sexta-feira (7). A plataforma oferece dados das notas fiscais eletrônicas do estado da Bahia para apresentar os melhores valores praticados ao consumidor. >

O encarecimento do café é resultado da seca que atingiu o Brasil e outros países produtores, como Vietnã, Indonésia e Colômbia e Nicarágua. Quem explica isso é João Lopes Araújo, presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé) e diretor da Associação Comercial da Bahia. Segundo ele, a "coincidência dramática" aconteceu pela primeira vez em seus 53 anos como produtor do grão. >

"Nós esperamos que a safra desse ano não seja tão ruim como a do ano passado, mas aí não dá para prever nada agora. E o que a gente sabe é que, a partir de junho, quando começa a se colheita, é que a gente espera que melhore a situação do abastecimento, porque não tem café nos estoques em lugar nenhum", disse João Lopes Araújo. >

A primeira estimativa da safra brasileira de café para 2025, no entanto, aponta uma redução de 4,4% em relação à safra anterior, conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no final de janeiro. Ao todo, devem ser produzidas 51,8 milhões de sacas. O número parece ser muito, mas é não atende a demanda, segundo João Lopes Araújo. >

"É pouco porque se o Brasil exportou, no ano passado, 50 milhões, e esse ano for exportar os mesmos 50 milhões, não sobra para a gente tomar. (...) O consumidor está aflito, eu recebo todo dia ligação perguntando por que ele está subindo, se ainda vai subir mais. Infelizmente, vai", esclareceu o produtor. >

A aflição realmente toma conta dos 'viciados em café'. Francisco de Oliveira, aliás, contou que pode reduzir ainda mais o consumo caso os preços continuem elevados. "Não tem condições de desembolsar mais de R$ 100 em um quilo de café, que eu consumo com a minha família em 15 dias. O jeito vai ser reduzir a quantidade que a gente toma mesmo”, disse o pedreiro. >

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que o preço do café em pó subiu em todas as 17 capitais (que fazem parte do levantamento) em janeiro de 2025. "Os aumentos refletiram a oferta mundial restrita e a especulação do grão nas bolsas", pontuou o departamento. Entre dezembro de 2024 e o primeiro mês deste ano, o café foi o segundo item que mais encareceu na cesta básica, 15,05% de variação, atrás apenas do tomate (50,47%). >

Com a crise climática do Vietnã, o Brasil atendeu a demanda internacional que deveria ser deste outro país. “Além da necessidade de uma maior exportação para suprir a oferta internacional, com o real desvalorizado em relação ao dólar, significa que o nosso produto fica mais barato, em termos internacionais. Então, também houve um aumento das exportações por causa de um real desvalorizado, e um preço mais atrativo”, apontou Ana Georgina Dias, supervisora do Dieese.>

Já no levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o café foi o quarto produto com a maior alta de variação: 11,75%, atrás da cenoura (77,08%), cebola (39,38%) e tomate (36,60%). “Os fatores climáticos, a elevação de custos e a valorização do dólar tiveram impacto nas lavouras de diferentes culturas, dificultando a oferta de alguns produtos e forçando o aumento do preço da Cesta Básica em janeiro de 2025", disse Denilson Lima, economista da SEI.>

Mercado e consumo

A Conab projeta um cenário de maior restrição na oferta global de café, com estoque historicamente baixos e uma demanda crescente no mercado internacional. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção mundial para 2024/25 está estimada em 174,9 milhões de sacas, um avanço de 4,1% em relação à safra anterior, enquanto o consumo global deve alcançar 168,1 milhões de sacas, gerando um estoque final de 20,9 milhões de sacas, o menor das últimas 25 temporadas. >

No ano passado, o Brasil enviou 50,5 milhões de sacas de 60 quilos ao mercado internacional, um recorde histórico, que representa um crescimento de 28,8% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ainda segundo a Conab, o desempenho brasileiro gerou uma uma receita de US$ 12,3 bilhões, marcando um aumento de 52,6% na comparação com 2023. >

