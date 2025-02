ASSISTA AO VÍDEO

História da primeira mulher árbitra de futebol é tema de novo minidoc do CORREIO

Novo minidoc do CORREIO conta a história da baiana quase anônima que reivindica pioneirismo e fala como comentarista esportivo pôs fim a sua carreira





Fernanda Santana

Eduardo Bastos

Sora Maia

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 10:01

A história da primeira juíza de futebol baiana é tema do novo minidoc lançado pelo CORREIO neste sábado (8). Nascida em Salvador, e criada no bairro da Liberdade, Eloísa Alves Oliveira se tornou árbitra no início dos anos 70. Para conseguir entrar em campo como árbitra, no entanto, ela empreendeu uma luta judicial. >

Cinco décadas depois, a aposentada quer sair do anonimato e reivindica seu lugar na história do futebol brasileiro: "Não entendo porque as pessoas não me conhecem. Se hoje as mulheres jogam futebol feminino, elas devem a minha primazia. Eu falo isso com a maior humildade". >

A produção pode ser conferida na íntegra no youtube do CORREIO.

Segundo a Federação Baiana de Futebol, 46 mulheres estão aptas a apitar jogos do Campeonato Baiano de Futebol.>