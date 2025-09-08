TRABALHO

Salvador tem mais de 100 vagas de emprego abertas na área de saúde mental; saiba como se candidatar

Oportunidades são para diferentes estruturas, como hospitais, clínicas e laboratórios

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:28

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Salvador tem mais de 100 vagas de emprego aberta na área da saúde mental e bem-estar, de acordo com dados da Catho, plataforma gratuita de empregos. As oportunidades são para diferentes estruturas, como hospitais, clínicas e laboratórios, reforçando a ideia de que o acolhimento emocional é multidisciplinar e envolve diferentes profissionais.

Há oportunidades para técnicos, auxiliares, enfermeiros, farmacêuticos e médicos, com opções que vão do primeiro emprego até funções de liderança, passando, inclusive, por posições voltadas à saúde mental, reforçando o cuidado com o bem-estar durante a campanha Setembro Amarelo.

As vagas oferecem remuneração compatível com o mercado e benefícios como vale transporte, assistência médica, vale alimentação e plano de carreira, que vai de acordo com o cargo e a empresa contratante.