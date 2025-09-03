Acesse sua conta
Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde

IV Encontro de Ressonância Magnética e II Jornada Multiprofissional de Imaginologia 2025 acontece entre 4 e 6 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:05

V Encontro de Ressonância Magnética e II Jornada Multiprofissional de Imaginologia Crédito: Divulgação

Salvador vai receber, a partir desta quinta-feira (4), o IV Encontro de Ressonância Magnética e II Jornada Multiprofissional de Imaginologia 2025. O evento reunirá mais de 80 palestrantes das áreas de medicina, radiologia, enfermagem, engenharia, física médica, biomedicina e áreas correlatas para discutir a prática médica e as contribuições do segmento de diagnóstico por imagem no Brasil.

O evento acontece no Hotel Deville Prime e tem programação prevista até sábado (6). Nesta edição, haverá uma grade científica diversificada, estandes de exposição, palestras e momentos de diálogo.

Com a proposta de conectar a prática médica às diversas áreas que compõem o ecossistema da saúde, um dos principais destaques do evento é a contribuição da ressonância magnética (RM) para setores plurais da medicina.

Uma revisão sistemática de 11 estudos, publicada na agência National Institutes of Health (NIH), que é responsável pela pesquisa biomédica nos Estados Unidos, mostrou que, em mulheres de alto risco, a ressonância magnética encontra tumores em 71% a 100% dos casos, enquanto a mamografia sozinha identifica de 25% a 58%.

É também a RM o exame mais eficaz para a detecção de acidentes vasculares cerebrais. Ficou constatado que ela detecta derrames isquêmicos precoces em 83% dos casos, contra apenas 26% da tomografia no mesmo período inicial.

À frente da iniciativa de abordagem dos avanços médicos envolvendo o exame está Anderson Santana, profissional de Radiologia com mais de 20 anos de experiência e líder da SR Capacitação Profissional LTD, entidade que realiza o encontro. Ele destaca a importância do evento.

“Unimos excelência, inovação e pluralidade para elevar o padrão dos processos de gestão e protocolos em torno da estrutura que move a complexidade hospitalar e da radiologia no Brasil, criando conexões que transformam o futuro da saúde”, afirma.

Neyldes Moreira, responsável pela coordenação do evento afirma que o encontro tem o objetivo de “fortalecer a integração multiprofissional e promover a qualificação contínua, essenciais para um cuidado em saúde mais humano e eficiente”, finaliza.

