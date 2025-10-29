Acesse sua conta
Homem é preso na Bahia suspeito de estuprar a enteada de 7 anos

Homem se aproveitava da ausência da mãe para cometer abusos contra a garota

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:06

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (29), sob suspeita de estuprar a própria enteada, uma criança de 7 anos. O suspeito foi localizado no povoado de Periquito, no município de Juazeiro.

Segundo as investigações da polícia, o homem se aproveitava da ausência da mãe para cometer abusos contra a garota na casa da família. A ação contou com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Catti). E a prisão foi feita por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O homem foi conduzido à Delegacia Territorial do município, onde passou pelos exames legais, e, em seguida, encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde segue à disposição da Justiça.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Mais um caso de abuso sexual entre parentes

Na última quinta-feira (23), um homem de 33 anos foi preso suspeita de abuso sexual contra a própria irmã, uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu em Muritiba, no Recôncavo Baiano.

De acordo com depoimento da vítima à Polícia Civil, o suspeito, que estava embriagado, teria se aproveitado da adolescente quando os dois estavam na mesma cama, na casa de uma parente.

A vítima denunciou o caso para um familiar durante uma conversa e a pessoa acionou a Polícia Militar. Os agentes foram até o local e conduziram o suspeito à Delegacia Territorial de Muritiba. Ele passou por exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça.

A vítima passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

