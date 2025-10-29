Homem é preso na Bahia suspeito de estuprar a enteada de 7 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
29 de outubro de 2025 às 17:06
Um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (29), sob suspeita de estuprar a própria enteada, uma criança de 7 anos. O suspeito foi localizado no povoado de Periquito, no município de Juazeiro.
Segundo as investigações da polícia, o homem se aproveitava da ausência da mãe para cometer abusos contra a garota na casa da família. A ação contou com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Catti). E a prisão foi feita por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
O homem foi conduzido à Delegacia Territorial do município, onde passou pelos exames legais, e, em seguida, encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde segue à disposição da Justiça.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Na última quinta-feira (23), um homem de 33 anos foi preso suspeita de abuso sexual contra a própria irmã, uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu em Muritiba, no Recôncavo Baiano.
De acordo com depoimento da vítima à Polícia Civil, o suspeito, que estava embriagado, teria se aproveitado da adolescente quando os dois estavam na mesma cama, na casa de uma parente.
A vítima denunciou o caso para um familiar durante uma conversa e a pessoa acionou a Polícia Militar. Os agentes foram até o local e conduziram o suspeito à Delegacia Territorial de Muritiba. Ele passou por exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça.
A vítima passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).