Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso tem dinheiro roubado em golpe de falsos pastores na Bahia; veja como evitar

Caso foi registrado na zona rural de Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:07

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares  Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Criminosos voltaram a surpreender em mais um golpe na Bahia. Dessa vez, o crime foi registrado em Conceição do Coité, no centro-norte do estado, na segunda-feira (27), onde um idoso perdeu R$ 900 depois de deixar suspeitos entrarem em sua casa.

A permissão da vítima se deu porque os suspeitos, que chegaram em um veículo, se apresentaram como pastores e sugeriram uma oração na casa. Depois de entrar, eles pediram que o idoso pegasse o que tinha de dinheiro em casa para ‘abençoá-lo’.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

A ação criminosa aconteceu na zona rural do distrito de Salgadália e, depois que a vítima entregou o dinheiro, os suspeitos fugiram de maneira imediata. Por conta do crime, um parente acionou a Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Agentes fizeram buscas nas estradas próximas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Testemunhas informaram que o veículo utilizado pelos golpistas seguiu em direção ao município de Araci.

A Polícia Militar orienta que, em situações semelhantes, os moradores não permitam a entrada de desconhecidos em suas casas, mesmo que se apresentem como religiosos, técnicos ou representantes de instituições. Também é importante evitar mostrar ou entregar dinheiro e objetos de valor a pessoas que ofereçam bênçãos, orações ou serviços.

Em caso de suspeita, a recomendação é acionar imediatamente a polícia pelo 190 e tentar anotar características dos suspeitos e do veículo utilizado, sem se colocar em risco. Essas medidas ajudam a prevenir golpes e facilitam a identificação dos criminosos.

Leia mais

Imagem - MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

Imagem - Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Imagem - Mulher é morta e parente fica ferida em ataque a tiros em frente à casa de família na Bahia

Mulher é morta e parente fica ferida em ataque a tiros em frente à casa de família na Bahia

Tags:

Crime Polícia Golpe Estelionato

Mais recentes

Imagem - Corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB aguarda cirurgia para ter alta

Corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB aguarda cirurgia para ter alta
Imagem - MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação
Imagem - Conheça as causas e os sintomas do AVC

Conheça as causas e os sintomas do AVC

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada