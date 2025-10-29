Idoso tem dinheiro roubado em golpe de falsos pastores na Bahia; veja como evitar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:07
Criminosos voltaram a surpreender em mais um golpe na Bahia. Dessa vez, o crime foi registrado em Conceição do Coité, no centro-norte do estado, na segunda-feira (27), onde um idoso perdeu R$ 900 depois de deixar suspeitos entrarem em sua casa.
A permissão da vítima se deu porque os suspeitos, que chegaram em um veículo, se apresentaram como pastores e sugeriram uma oração na casa. Depois de entrar, eles pediram que o idoso pegasse o que tinha de dinheiro em casa para ‘abençoá-lo’.
PM foi acionada para o caso
A ação criminosa aconteceu na zona rural do distrito de Salgadália e, depois que a vítima entregou o dinheiro, os suspeitos fugiram de maneira imediata. Por conta do crime, um parente acionou a Polícia Militar da Bahia (PM-BA).
Agentes fizeram buscas nas estradas próximas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Testemunhas informaram que o veículo utilizado pelos golpistas seguiu em direção ao município de Araci.
A Polícia Militar orienta que, em situações semelhantes, os moradores não permitam a entrada de desconhecidos em suas casas, mesmo que se apresentem como religiosos, técnicos ou representantes de instituições. Também é importante evitar mostrar ou entregar dinheiro e objetos de valor a pessoas que ofereçam bênçãos, orações ou serviços.
Em caso de suspeita, a recomendação é acionar imediatamente a polícia pelo 190 e tentar anotar características dos suspeitos e do veículo utilizado, sem se colocar em risco. Essas medidas ajudam a prevenir golpes e facilitam a identificação dos criminosos.