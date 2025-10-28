CRIME

Mulher é morta e parente fica ferida em ataque a tiros em frente à casa de família na Bahia

Crime ocorreu na comunidade do Papelão, em Alagoinhas

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:10

Silvane morreu após ser atingida por disparos Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Silvane Ramos de Souza, de 43 anos, foi morta e uma familiar dela, de 35 anos, ficou ferida após um ataque a tiros na noite de sábado (25), na comunidade do Papelão, bairro Kennedy, em Alagoinhas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Silvane e familiares estavam na porta de casa quando homens armados saíram de um matagal próximo e atiraram contra o grupo. A vítima, que fazia parte de uma comunidade cigana, foi atingida e morreu no local. A segunda mulher, também parente dela, foi socorrida e levada para o Hospital Regional Dantas Bião (HRDB), onde permanece internada.

Segundo familiares, o crime pode ter sido motivado por uma rixa entre parentes da mesma comunidade cigana. Em nota, a Rede Brasileira dos Povos Ciganos (RBPC) informou que o ataque aconteceu por volta das 19h30, quando três homens armados invadiram o quintal da casa de Silvane e dispararam em direção à residência.

A entidade acredita que o grupo procurava outras pessoas que conseguiram escapar. A RBPC afirmou ter encaminhado ofícios ao governador da Bahia, à Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público Estadual (MPE) e a outras instituições, pedindo providências urgentes.

“A RBPC repudia essa indiferença e reforça: a vida cigana tem o mesmo valor que qualquer outra vida. Silvane não será apenas mais um número em uma estatística fria. Ela será lembrada como símbolo de resistência, coragem e luta por justiça”, diz a nota.