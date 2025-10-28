GRATUITO

Evento em Salvador com a presença da Bracell e Braskem discute reputação em tempos críticos e inovação na comunicação

O encontro promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial será realizado nesta quarta-feira (29), em Salvador

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:44

Cíntia Liberato, diretora do Capítulo Aberje Bahia, e Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia Crédito: Foto: Acervo Bracell / Foto: Divulgação

Profissionais de comunicação, pesquisadores, acadêmicos e representantes do mercado se reunirão, na manhã desta quarta-feira (29), para o 8º Encontro Capítulo Aberje Bahia, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). O evento será realizado no Centro de Convenções Salvador, no bairro da Boca do Rio. A gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell Nordeste e diretora do Capítulo Aberje Bahia, Cíntia Liberato de Mattos, será a anfitriã do encontro, que tem como objetivo fomentar a troca de experiências, aprendizados e reflexões.

Durante o evento, dois temas importantes e atuais serão abordados: “Construção e proteção da reputação em tempos de ESG, mídias digitais e stakeholders críticos” e “Inovação na Comunicação: desafios e boas práticas”. A primeira temática, que será apresentada a partir das 9h30, contará com a participação da gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, e da head de Comunicação Corporativa da mineradora Bamin, Sandra Barroca. A mediação será feita por Mônica Mello, gerente de Comunicação do Sistema Fieb.

O tema inovação na comunicação será discutido a partir das 11h e terá como expositores o gerente de Comunicação e Sustentabilidade da PetroReconcavo, Fábio Góis, e a gerente de Comunicação Empresarial da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Luana Nunes. A mediação desta segunda mesa estará a cargo de Jessica Miucha, CEO da Zygon Adtech and Data Solutions.

“Nosso propósito, ao promover este encontro, é fortalecer uma agenda pautada na colaboração e alinhada às realidades do mercado da Bahia. Por isso, queremos reunir profissionais de comunicação, pesquisadores, acadêmicos e representantes do mercado para fomentar uma rede de trocas e, principalmente, de reflexões sobre a comunicação. Acreditamos que esse diálogo coletivo gera valor para os participantes e amplia o impacto da comunicação empresarial nas organizações”, afirma Cíntia Liberato.

Durante sua apresentação na mesa Construção e Proteção da Reputação em Tempos de ESG, Mídias Digitais e Stakeholders Críticos, Magnólia Borges tratará sobre a imagem que o plástico tem na sociedade e a importância da sua utilização no dia a dia das pessoas. “O plástico está presente em diversos produtos que facilitam e trazem conforto e segurança às nossas vidas, como seringas, bolsas de sangue, componentes de carros, entre outros. Precisamos entender que a questão crucial não é o uso do plástico, mas o seu descarte adequado. Para isto, toda a cadeia de consumo deve reunir esforços, desde o design de embalagens, por exemplo, até a maneira como é feito o descarte e tratamento dos resíduos, para que essa cadeia se torne cada vez mais sustentável. Por isso, a Braskem inaugurou em 2022 o Cazoolo, um hub de inovação para promover melhorias em toda a jornada de embalagens, desde a sua concepção até o pós-consumo, reunindo todos os elos da cadeia produtiva a fim de reduzir impactos ambientais, potencializar inovações com tecnologia e criar soluções sustentáveis a partir do plástico”, pontuou.

O 8º Encontro Capítulo Aberje Bahia é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site aberje.com.br/eventos/8o-encontro. As vagas são limitadas à capacidade do espaço.

Sobre a Bracell

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel e especial, se destaca por sua expertise no cultivo sustentável do eucalipto, que é a base para a produção de matéria-prima essencial na fabricação de celulose de alta qualidade. Atualmente a multinacional conta com mais de 11 mil colaboradores e duas principais operações no Brasil, sendo uma em Camaçari, na Bahia, e outra em Lençóis Paulista, em São Paulo. Além de suas operações no Brasil, a Bracell possui um escritório administrativo em Singapura e escritórios de vendas na Ásia, Europa e Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.bracell.com

Sobre a Braskem