Homem e adolescente são baleados após discussão em festa no interior da Bahia

Tiroteio ocorreu em praça do povoado de Salgadália, em Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:55

Confusão em praça acabou com tiroteio
Confusão em praça acabou em tiroteio Crédito: Reprodução

Um homem e uma adolescente, que ainda não foram identificados, foram baleados na madrugada desta segunda-feira (27) durante uma festa de gincana no povoado de Salgadália, zona rural de Conceição do Coité, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam em uma praça quando uma discussão começou logo após o término da festa. Minutos depois, um suspeito, que já havia deixado o local, voltou armado e disparou várias vezes contra o grupo.

Vítimas foram baleadas depois de briga em praça

Confusão em praça acabou em tiros por Reprodução
Confusão em praça acabou em tiros por Reprodução
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Caso é investigado pela Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 4
Confusão em praça acabou em tiros por Reprodução

O homem foi atingido na virilha e a adolescente, no ombro. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o homem ferido havia se desentendido com outra pessoa momentos antes do crime, e os tiros teriam sido disparados por um amigo dessa pessoa.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Português, em Conceição do Coité, onde receberam atendimento médico. O suspeito fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.

A Delegacia Territorial de Conceição do Coité instaurou um inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o autor dos disparos.

Tags:

Crime Polícia Tiroteio

