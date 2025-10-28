Homem e adolescente são baleados após discussão em festa no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:55
Um homem e uma adolescente, que ainda não foram identificados, foram baleados na madrugada desta segunda-feira (27) durante uma festa de gincana no povoado de Salgadália, zona rural de Conceição do Coité, na Bahia.
De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam em uma praça quando uma discussão começou logo após o término da festa. Minutos depois, um suspeito, que já havia deixado o local, voltou armado e disparou várias vezes contra o grupo.
Vítimas foram baleadas depois de briga em praça
O homem foi atingido na virilha e a adolescente, no ombro. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o homem ferido havia se desentendido com outra pessoa momentos antes do crime, e os tiros teriam sido disparados por um amigo dessa pessoa.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Português, em Conceição do Coité, onde receberam atendimento médico. O suspeito fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.
A Delegacia Territorial de Conceição do Coité instaurou um inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o autor dos disparos.