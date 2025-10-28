CRIME

Homem e adolescente são baleados após discussão em festa no interior da Bahia

Tiroteio ocorreu em praça do povoado de Salgadália, em Conceição do Coité

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:55

Confusão em praça acabou em tiroteio Crédito: Reprodução

Um homem e uma adolescente, que ainda não foram identificados, foram baleados na madrugada desta segunda-feira (27) durante uma festa de gincana no povoado de Salgadália, zona rural de Conceição do Coité, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam em uma praça quando uma discussão começou logo após o término da festa. Minutos depois, um suspeito, que já havia deixado o local, voltou armado e disparou várias vezes contra o grupo.

Vítimas foram baleadas depois de briga em praça 1 de 4

O homem foi atingido na virilha e a adolescente, no ombro. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o homem ferido havia se desentendido com outra pessoa momentos antes do crime, e os tiros teriam sido disparados por um amigo dessa pessoa.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Português, em Conceição do Coité, onde receberam atendimento médico. O suspeito fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.