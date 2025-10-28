Acesse sua conta
Acidente com carreta deixa menino de 2 anos morto e três pessoas feridas em estrada da Bahia

Tragédia foi registrada na BR-116, no trecho do município de Abaré

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:52

Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas Crédito: Reprodução

O tombamento de uma carreta em um acidente deixou um menino de 2 anos morto e três pessoas da mesma família feridas em uma estrada da Bahia. O caso foi registrado na BR-116, em Abaré, no norte do estado, na tarde de domingo (26).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu após a carroceria do veículo, que estava carregada de pneus, se desprender da cabine e fazer com que o motorista perdesse o controle da carreta.

Veja imagens do acidente

Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas por Reprodução
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas por Reprodução
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas por Reprodução
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas por Reprodução
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas por Reprodução
1 de 6
Menino de 2 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas por Reprodução

Dentro do caminhão estavam o menino de 2 anos, que morreu na hora, e a mãe dele, que ficou presa nas ferragens, mas foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital de Petrolina, em Pernambuco.

Além dos dois, o pai e outra criança do casal também ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal de Abaré. O homem sofreu lesões no braço e na cabeça, enquanto a criança teve ferimentos leves.

Ambos receberam atendimento médico e foram liberados em seguida. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A rodovia ficou interditada até o final da noite. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

