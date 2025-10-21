Acesse sua conta
Acidentes em estrada da Bahia deixam três mortos em menos de duas horas

Três pessoas morreram em colisões envolvendo motos e carros na BA-084, entre Irará e Coração de Maria;

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:44

Dois acidentes registrados em menos de duas horas na BA-084, entre Irará e Coração de Maria, no interior da Bahia, deixaram três pessoas mortas e uma ferida. Os casos foram registrados na noite de segunda-feira (20).

As colisões envolveram motocicletas, carros e uma caminhonete. O primeiro caso foi registrado no trecho que passa pela localidade de Bento Simões, por volta das 18h15, na zona rural de Irará, a cerca de 50 km de Feira de Santana.

Segundo informações iniciais, uma caminhonete bateu com uma motocicleta, matando duas pessoas identificadas como Rosemare de Souza Lima e Tamir Viana Medrado, que estavam na moto e foram arremessados.

Policiais militares acionados para o caso ouviram de testemunhas, inclusive, que o motorista da caminhonete não parou depois da batida e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Até o momento, ele ainda não foi localizado e nem identificado.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção dos corpos.

Por volta das 20h, cerca de duas horas depois, um outro acidente foi registrado na mesma rodovia, nas proximidades da Fazenda de Coronel, em Coração de Maria. Dessa vez, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta.

Nesse caso, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A vítima fatal foi identificada como Edilson Lima de Jesus, de 51 anos, que estava na moto, que faleceu antes que o socorro chegasse ao local.

A outra vítima, que também estava na moto, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Ângelo Martins. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda segundo a PM, o carro envolvido no segundo acidente estava sem placas, e o condutor também fugiu antes da chegada dos agentes. O DPT realiza perícia para tentar identificar o veículo e o motorista.

Tags:

Acidente Tragédia

