MISTÉRIO

Vídeo: clarão misterioso no céu da Bahia intriga moradores

Ocorrências desse tipo costumam estar relacionadas à reentrada de lixo espacial na atmosfera

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:41

Luz foi vista cruzando céu Crédito: Reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um objeto luminoso cortando o céu e deixando um rastro alaranjado sobre diferentes cidades do interior da Bahia na noite desta segunda-feira (27). O brilho intenso, descrito como uma “bola incandescente”, surpreendeu moradores de vários municípios.

Rapaz, e este clarão no céu aqui no Município de Tanhaçu, Estado da Bahia, alguém possuí alguma informação sobre?? #Ovni pic.twitter.com/azD7jUFblt — Isael Reymazhur ?? (@Reymazhur) October 28, 2025

O registro foi feito em municípios como Ibotirama, Serra Dourada, Angical e Barreiras, além de outras localidades das regiões Sul, Sudeste e Extremo-Sul. Moradores relataram que o ponto de luz se deslocou rapidamente antes de desaparecer.