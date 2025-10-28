Vídeo: clarão misterioso no céu da Bahia intriga moradores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:41
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um objeto luminoso cortando o céu e deixando um rastro alaranjado sobre diferentes cidades do interior da Bahia na noite desta segunda-feira (27). O brilho intenso, descrito como uma “bola incandescente”, surpreendeu moradores de vários municípios.
O registro foi feito em municípios como Ibotirama, Serra Dourada, Angical e Barreiras, além de outras localidades das regiões Sul, Sudeste e Extremo-Sul. Moradores relataram que o ponto de luz se deslocou rapidamente antes de desaparecer.
Ocorrências desse tipo costumam estar relacionadas à reentrada de lixo espacial na atmosfera. Fragmentos de satélites, partes de foguetes ou outros equipamentos podem se desintegrar ao atingir as camadas atmosféricas, provocando o clarão observado. Ainda não há uma resposta definitiva do que se trata o material.