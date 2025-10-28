Acesse sua conta
Aposentada leva golpe de R$ 26 mil após falsa atendente oferecer desconto em empréstimo

Criminosos usaram documentos da vítima para contratar empréstimo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:16

Aposentada relatou golpe em entrevista à TV Bahia
Aposentada relatou golpe em entrevista à TV Bahia Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma aposentada identificada como Andréa Andrade, de 55 anos, moradora do bairro de Vila Canária, em Salvador, perdeu R$ 26 mil após cair no golpe da “falsa atendente”. O caso foi relatado pela vítima em entrevista à TV Bahia.

Andréa contou que, em junho deste ano, contratou um empréstimo de R$ 9 mil pelo banco digital C6 Bank. Dias depois, uma suposta atendente entrou em contato por um aplicativo de mensagens, oferecendo uma proposta para reduzir o valor das parcelas.

Ao acionar a aposentada, a falsa atendente argumentou que as parcelas seriam descontadas diretamente da aposentadoria da vítima. Andréa, que ganha um salário-mínimo, veria o pagamento mensal do empréstimo sair de R$ 250 para R$ 176.

A redução, no entanto, só poderia acontecer se a aposentada enviasse fotos de seus documentos pessoais. Andréa acabou acreditando no golpe, já que a falsa funcionária possuía todos os seus dados e enviou um contrato com a logomarca do C6 Bank.

Com as informações cedidas por ela, os criminosos realizaram um novo empréstimo de R$ 14 mil no banco digital PicPay, em nome de Andréa, estabelecendo o pagamento de R$ 26 mil em 96 parcelas.

A vítima só descobriu o golpe ao perceber descontos indevidos em seu benefício. Ao questionar a atendente, foi convencida a devolver os R$ 14 mil que haviam sido creditados em sua conta, sob a promessa de que o empréstimo seria cancelado.

Porém, a transferência foi feita para uma conta vinculada a uma empresa chamada Baixas Contratuais, registrada em São Paulo. Ao procurar o banco de novo, Andréa foi informada de que havia apenas um empréstimo ativo no sistema. N

Nesse momento, ela constatou que o segundo contrato havia sido feito no PicPay e que o valor já havia sido transferido para os criminosos. A vítima entrou em desespero e denunciou o golpe. O caso está sendo apurado pelas autoridades e, até o momento, ninguém foi preso.

