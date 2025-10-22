JUSTIÇA

Mulher aplica “golpe do estelionato amoroso” de R$ 340 mil em viúvo com demência

Denunciada se aproximou da vítima com promessas ilusórias de casar com ele

Metrópoles

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:07

Golpe do Estelionato Amoroso Crédito: Shutterstock

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou uma mulher, identificada como Eliene Aparecida Brito, 36 anos, por “estelionato amoroso” de R$ 340 mil. O caso estava sendo investigado desde 2023 pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin).

Na ocasião, a vítima, um homem de 84 anos, já aposentado e ex-servidor da Câmara dos Deputados, era viúvo e possuía diagnósticos confirmados de transtorno neurocognitivo (demência).