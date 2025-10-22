VIGILÂNCIA

Fábrica clandestina de salgados é fechada após infestação de baratas ser encontrada no local

Produção era realizada sem qualquer fiscalização, e os alimentos eram vendidos em feiras e lanchonetes

Fábrica foi fechada Crédito: Reprodução

Uma fábrica clandestina de salgados, tortas de frango e pizzas foi fechada nesta terça-feira (21) no bairro Jardim Esmeralda, em Goiânia. A ação foi realizada por policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com apoio da Vigilância Sanitária. O local, que funcionava em uma residência, foi lacrado.

A investigação teve início após uma denúncia anônima. No imóvel, os agentes encontraram condições extremamente insalubres, incluindo infestação de baratas, ausência de higiene e total falta de estrutura adequada. A produção ocorria sem qualquer fiscalização, e os alimentos eram vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia — colocando em risco a saúde pública.