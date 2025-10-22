Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher morre após passar mal durante treino em academia

Em uma das últimas publicações em uma rede social, ela definiu que "treinar é um ato de amor próprio"

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:23

Mulher morre após passar mal durante treino em academia
Mulher morre após passar mal durante treino em academia Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mulher de 50 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto treinava em uma academia de Florianópolis na noite de terça-feira (21). Helizabete Pinheiro treinava no Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses, no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no Norte da Ilha, e costumava publicar fotos da rotina de exercícios nas redes sociais. Em uma das últimas publicações, ela definiu que "treinar é um ato de amor próprio". As informações são do G1 SC.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado por volta das 19h50. Helizabete foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação, mas a vítima não resistiu. A academia onde ela treinava suspendeu as atividades nesta quarta-feira (22)

Mulher morre após passar mal durante treino em academia

Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram
1 de 12
Mulher morre após passar mal durante treino em academia por Reprodução/Instagram

Esse é o terceiro caso de mal súbito durante atividades físicas ocorrido em Santa Catarina nesta semana. No último domingo (19), um jovem morreu após sofrer uma parada cardíaca assim que concluiu uma corrida promovida pelo 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro em Joinville. No mesmo dia, uma empresária e atleta de 36 anos foi internada em estado grave após sofrer uma parada cardíaca durante a 7ª edição da Corrida Rústica, em Chapecó.

Em nota, o Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses disse que se solidariza com os familiares e amigos de Helizabete Pinheiro e iformou que, desde o primeiro momento, a equipe da academia prestou todo o apoio necessário, com o auxílio de outros alunos, incluindo um médico presente no local, que cooperou nas tentativas de reanimação até a chegada do atendimento de emergência.

"Os profissionais do socorro médico realizaram manobras de reanimação por mais de 40 minutos, mas, lamentavelmente, não houve sucesso. Reforçamos nossa solidariedade e profundo pesar diante desta perda, estendendo nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que conviviam com Helizabete. Em respeito à sua memória, a academia permanecerá fechada nas próximas horas, retomando suas atividades na quarta-feira, dia 22, a partir das 13h", informa o comunicado divulgado.

Mais recentes

Imagem - Mulher aplica “golpe do estelionato amoroso” de R$ 340 mil em viúvo com demência

Mulher aplica “golpe do estelionato amoroso” de R$ 340 mil em viúvo com demência
Imagem - Regras e planos de expansão: veja como funciona o RH do PCC

Regras e planos de expansão: veja como funciona o RH do PCC
Imagem - Professor torra dinheiro do pai com Alzheimer e deixa de pagar cuidadoras

Professor torra dinheiro do pai com Alzheimer e deixa de pagar cuidadoras

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada