MAL SÚBITO

Mulher morre após passar mal durante treino em academia

Em uma das últimas publicações em uma rede social, ela definiu que "treinar é um ato de amor próprio"

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:23

Mulher morre após passar mal durante treino em academia Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mulher de 50 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto treinava em uma academia de Florianópolis na noite de terça-feira (21). Helizabete Pinheiro treinava no Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses, no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no Norte da Ilha, e costumava publicar fotos da rotina de exercícios nas redes sociais. Em uma das últimas publicações, ela definiu que "treinar é um ato de amor próprio". As informações são do G1 SC.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado por volta das 19h50. Helizabete foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação, mas a vítima não resistiu. A academia onde ela treinava suspendeu as atividades nesta quarta-feira (22)

Mulher morre após passar mal durante treino em academia 1 de 12

Esse é o terceiro caso de mal súbito durante atividades físicas ocorrido em Santa Catarina nesta semana. No último domingo (19), um jovem morreu após sofrer uma parada cardíaca assim que concluiu uma corrida promovida pelo 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro em Joinville. No mesmo dia, uma empresária e atleta de 36 anos foi internada em estado grave após sofrer uma parada cardíaca durante a 7ª edição da Corrida Rústica, em Chapecó.

Em nota, o Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses disse que se solidariza com os familiares e amigos de Helizabete Pinheiro e iformou que, desde o primeiro momento, a equipe da academia prestou todo o apoio necessário, com o auxílio de outros alunos, incluindo um médico presente no local, que cooperou nas tentativas de reanimação até a chegada do atendimento de emergência.