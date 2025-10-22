DENÚNCIA

Professor torra dinheiro do pai com Alzheimer e deixa de pagar cuidadoras

Filho foi denunciado pelo MPDFT após utilizar os cartões de crédito do pai de 85 anos para custear viagens

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:13

Idoso ficou com conta negativa Crédito: Arquivo/Agência Brasília

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra o professor Marcos Harley Barbosa, de 55 anos, por se apropriar do dinheiro do pai, um senhor de 85 anos portador da doença de Alzheimer, para fazer viagens pessoais e gastos supérfluos, resultando em dívidas de R$ 127 mil. A investigação foi da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin) da Polícia Civil do DF (PCDF).

Se aproveitando da relação de confiança e da condição de vulnerabilidade de seu pai, o homem utilizou os cartões de crédito da vítima para custear viagens, como uma realizada à Bahia, ao mesmo tempo em que negligenciava o pagamento de despesas essenciais do seus pais, um casal de idosos, como salários de cuidadoras, manutenção da casa e tributos incidentes sobre o imóvel, os quais tiveram de ser custeados por outros filhos.

“Na qualidade de administrador dos recursos financeiros de seu genitora aproveitou-se da incapacidade da vítima de gerir seus próprios bens e praticou uma série de atos que resultaram na dilapidação do patrimônio do idoso”, disse o MP na denúncia.