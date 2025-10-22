Acesse sua conta
Professor torra dinheiro do pai com Alzheimer e deixa de pagar cuidadoras

Filho foi denunciado pelo MPDFT após utilizar os cartões de crédito do pai de 85 anos para custear viagens

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:13

Arquivo/Agência Brasília
Idoso ficou com conta negativa Crédito: Arquivo/Agência Brasília

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra o professor Marcos Harley Barbosa, de 55 anos, por se apropriar do dinheiro do pai, um senhor de 85 anos portador da doença de Alzheimer, para fazer viagens pessoais e gastos supérfluos, resultando em dívidas de R$ 127 mil. A investigação foi da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin) da Polícia Civil do DF (PCDF).

Se aproveitando da relação de confiança e da condição de vulnerabilidade de seu pai, o homem utilizou os cartões de crédito da vítima para custear viagens, como uma realizada à Bahia, ao mesmo tempo em que negligenciava o pagamento de despesas essenciais do seus pais, um casal de idosos, como salários de cuidadoras, manutenção da casa e tributos incidentes sobre o imóvel, os quais tiveram de ser custeados por outros filhos.

“Na qualidade de administrador dos recursos financeiros de seu genitora aproveitou-se da incapacidade da vítima de gerir seus próprios bens e praticou uma série de atos que resultaram na dilapidação do patrimônio do idoso”, disse o MP na denúncia.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio 24 Horas

