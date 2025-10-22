CRIME

Tonel de xixi e roupa suja: idosos são encontrados amarrados em asilo clandestino durante fiscalização

Espaço irregular foi localizado na região central do Rio de Janeiro

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:37

Três dos 19 idosos estavam amarrados Crédito: Reprodução/Bom Dia Rio

Idosos foram encontrados amarrados em uma operação em um asilo clandestino no Catumbi, na região central do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (22). A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.

Idosos são encontrados amarrados em asilo do Rio 1 de 6

De acordo com informações do g1 Rio de Janeiro, um dos cômodos reunia cadeiras usadas no banho dos internos, que ficavam aglomeradas em um espaço com as paredes descascadas. Ao todo, foram encontrados 19 idosos no espaço, que foi interditado pela segunda vez. Três deles estavam amarrados.

“É uma cena lamentável e assustadora chegar em um local que deveria estar interditado e não deveria estar funcionando. Uma instituição que, hoje, é irregular e ver três pessoas idosas amarradas, sem poder exercer o direito de ir e vir. É uma vergonha”, afirmou o secretário Felipe Michel.