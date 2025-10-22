Tonel de xixi e roupa suja: idosos são encontrados amarrados em asilo clandestino durante fiscalização

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:37
Idosos foram encontrados amarrados em uma operação em um asilo clandestino no Catumbi, na região central do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (22). A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.
Idosos são encontrados amarrados em asilo do Rio
De acordo com informações do g1 Rio de Janeiro, um dos cômodos reunia cadeiras usadas no banho dos internos, que ficavam aglomeradas em um espaço com as paredes descascadas. Ao todo, foram encontrados 19 idosos no espaço, que foi interditado pela segunda vez. Três deles estavam amarrados.
“É uma cena lamentável e assustadora chegar em um local que deveria estar interditado e não deveria estar funcionando. Uma instituição que, hoje, é irregular e ver três pessoas idosas amarradas, sem poder exercer o direito de ir e vir. É uma vergonha”, afirmou o secretário Felipe Michel.
Os agentes também localizaram um tonel estava lotado de roupas suja e exalando um cheiro forte de urina no espaço. De acordo com a Vigilância Sanitária, os internos não tinham acesso a quantidade adequada de proteína para consumir. Também foi constatado que a licença sanitária que era usada pela instituição não estava correta.