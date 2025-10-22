DOCUMENTO

Saiba onde fazer a nova Carteira de Identidade de graça com o SAC Móvel

Atendimento terá início nesta quinta-feira (23) e será por ordem de chegada

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:52

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A partir desta quinta-feira (23), o serviço SAC Móvel participa da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), no Recôncavo Baiano. Durante os quatro dias do festival, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. Os principais serviços disponíveis são a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), certidão de antecedentes criminais, orientações da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE).



Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

O SAC Móvel funcionará das 7h30 às 17h, na Praça Aristides Milton. Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original — ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é preciso levar também uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utilizará o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física ou intelectual, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.