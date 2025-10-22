Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba onde fazer a nova Carteira de Identidade de graça com o SAC Móvel

Atendimento terá início nesta quinta-feira (23) e será por ordem de chegada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:52

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A partir desta quinta-feira (23), o serviço SAC Móvel participa da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), no Recôncavo Baiano. Durante os quatro dias do festival, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. Os principais serviços disponíveis são a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), certidão de antecedentes criminais, orientações da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

O SAC Móvel funcionará das 7h30 às 17h, na Praça Aristides Milton. Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original — ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é preciso levar também uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utilizará o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física ou intelectual, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.

Leia mais

Imagem - Quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia?

Quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia?

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios

Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios

A CIN também possui uma versão digital, disponível no portal gov.br três dias após a emissão da versão impressa.

Tags:

Bahia Flica

Mais recentes

Imagem - Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”
Imagem - Valor pago a baianos por descontos indevidos do INSS soma R$ 198,5 milhões; veja se você tem direito

Valor pago a baianos por descontos indevidos do INSS soma R$ 198,5 milhões; veja se você tem direito
Imagem - 9 frutas com gorduras que fazem bem à saúde

9 frutas com gorduras que fazem bem à saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada