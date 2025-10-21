TEMPO

Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios

Mau tempo deve se estender ao longo da semana em boa parte do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:54

Raios em Salvador Crédito: Reprodução

Em um intervalo de apenas 48 horas, a Bahia registrou a queda de 73 mil raios em todo o estado. O período avaliado no levantamento realizado pela Climatempo e a Neoenergia Coelba foi entre o último domingo (19) e segunda-feira (20).A previsão é que o mau tempo que atinge boa parte do estado se estenda ao longo da semana em diversas regiões, em especial no litoral.

Os temporais que atingem a Bahia também são responsáveis por provocar a queda de vegetação e arremessar objetos sobre a rede elétrica. Em Ilhéus, placas metálicas foram lançadas sobre os cabos de energia. Em Porto Seguro, Vitória da Conquista e Irecê, foram registradas quedas de árvores de grande porte sobre as estruturas. Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento das equipes.

Saiba como se proteger