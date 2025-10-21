Acesse sua conta
Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios

Mau tempo deve se estender ao longo da semana em boa parte do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:54

Raios em Salvador
Raios em Salvador Crédito: Reprodução

Em um intervalo de apenas 48 horas, a Bahia registrou a queda de 73 mil raios em todo o estado. O período avaliado no levantamento realizado pela Climatempo e a Neoenergia Coelba foi entre o último domingo (19) e segunda-feira (20).A previsão é que o mau tempo que atinge boa parte do estado se estenda ao longo da semana em diversas regiões, em especial no litoral.

Os temporais que atingem a Bahia também são responsáveis por provocar a queda de vegetação e arremessar objetos sobre a rede elétrica. Em Ilhéus, placas metálicas foram lançadas sobre os cabos de energia. Em Porto Seguro, Vitória da Conquista e Irecê, foram registradas quedas de árvores de grande porte sobre as estruturas. Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento das equipes.

Saiba como se proteger

  • Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a Neoenergia Coelba pelo número 116; 
  • Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para os Bombeiros (193);
  • Procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas durante as tempestades de raios;
  • Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenções de antenas;
  • Em caso de alagamento, desligue o disjuntor geral e retire aparelhos das tomadas.

