Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios

Elaine Sanoli
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:54
Em um intervalo de apenas 48 horas, a Bahia registrou a queda de 73 mil raios em todo o estado. O período avaliado no levantamento realizado pela Climatempo e a Neoenergia Coelba foi entre o último domingo (19) e segunda-feira (20).A previsão é que o mau tempo que atinge boa parte do estado se estenda ao longo da semana em diversas regiões, em especial no litoral.
Os temporais que atingem a Bahia também são responsáveis por provocar a queda de vegetação e arremessar objetos sobre a rede elétrica. Em Ilhéus, placas metálicas foram lançadas sobre os cabos de energia. Em Porto Seguro, Vitória da Conquista e Irecê, foram registradas quedas de árvores de grande porte sobre as estruturas. Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento das equipes.