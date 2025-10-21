Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (24); saiba qual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:26
O jornal CORREIO terá mais uma edição com um item exclusivo nesta sexta-feira (24). Em comemoração ao Dia das Bruxas, celebrado anualmente no dia 31 de outubro, o brinde desta edição será um balde especial, disponível em duas cores: roxo e laranja. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e o item por apenas R$ 8,00.
Item exclusivo do CORREIO*
O jornal com o brinde será vendido em todos os pontos de venda, exceto em grandes redes, como supermercados. Na data, o jornal sem o produto será comercializado normalmente por R$ 2,00.
Assinantes do CORREIO podem entrar em contato com a Central de Atendimento na sexta-feira para solicitar o item, pelos números (71) 3480-9140 ou (71) 98951-3000 (WhatsApp).
Serão contemplados os 100 primeiros assinantes que fizerem contato por telefone ou WhatsApp. A promoção é válida enquanto durar o estoque. A entrega estará disponível apenas para assinantes residentes na capital.