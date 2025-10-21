Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (24); saiba qual

Exemplar do dia e brinde serão vendidos por apenas R$ 8,00

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:26

Item pode ser adquirido com a edição desta sexta-feira (24)
Item pode ser adquirido com a edição desta sexta-feira (24) Crédito: Divulgação

O jornal CORREIO terá mais uma edição com um item exclusivo nesta sexta-feira (24). Em comemoração ao Dia das Bruxas, celebrado anualmente no dia 31 de outubro, o brinde desta edição será um balde especial, disponível em duas cores: roxo e laranja. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e o item por apenas R$ 8,00.

Item exclusivo do CORREIO*

Item pode ser adquirido com a edição desta sexta-feira (24) por Divulgação
Item pode ser adquirido com a edição desta sexta-feira (24) por Divulgação
Item pode ser adquirido com a edição desta sexta-feira (24) por Divulgação
1 de 3
Item pode ser adquirido com a edição desta sexta-feira (24) por Divulgação

O jornal com o brinde será vendido em todos os pontos de venda, exceto em grandes redes, como supermercados. Na data, o jornal sem o produto será comercializado normalmente por R$ 2,00.

Assinantes do CORREIO podem entrar em contato com a Central de Atendimento na sexta-feira para solicitar o item, pelos números (71) 3480-9140 ou (71) 98951-3000 (WhatsApp).

Serão contemplados os 100 primeiros assinantes que fizerem contato por telefone ou WhatsApp. A promoção é válida enquanto durar o estoque. A entrega estará disponível apenas para assinantes residentes na capital.

Tags:

Jornalismo Correio

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
Imagem - Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios

Em dois dias, Bahia é atingida por mais de 73 mil raios
Imagem - Cidades baianas fazem alerta para chuvas intensas; confira

Cidades baianas fazem alerta para chuvas intensas; confira

MAIS LIDAS

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
01

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar