Rede de supermercados abre mais de 150 vagas na Bahia; veja como se candidatar

Cargos disponíveis incluem operador(a) de caixa, repositor(a) de loja e funções de liderança

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:19

Loja Atacadão Crédito: Atacadão

O Atacadão anunciou mais de 150 vagas de emprego para Salvador e outras 14 cidades da Bahia. As oportunidades abrangem diferentes áreas operacionais e cargos de liderança em diversas unidades da rede.

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Lauro de Freitas, Simões Filho, Itaparica, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Valença, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Alagoinhas e Barreiras.

Os interessados podem se candidatar a funções como operador(a) de caixa, repositor(a) de loja, açougueiro(a), atendente, auxiliar de padaria, operador(a) de cartões, fiscal de prevenção e auxiliar de depósito. Podem participar do processo seletivo pessoas com ensino médio incompleto ou completo, mesmo sem experiência prévia.

Para os cargos de liderança, é necessário ter ensino médio completo e comprovar experiência anterior. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da empresa.