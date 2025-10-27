Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Recrutadora oferece mais de 50 mil vagas de emprego e salários de até R$ 20 mil; saiba mais

Há oportunidades para todos os estados do Nordeste e para vários municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:18

Carteira de Trabalho/Emprego
Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A Catho, plataforma gratuita de empregos, alerta sobre o número expressivo de oportunidades de emprego na Região Nordeste do país. São mais de 50 mil vagas abertas distribuídas entre os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão e Piauí. Os cargos abrangem desde funções operacionais até cargos de média gestão e liderança. Já as áreas de atuação são diversas, indo desde logística, até atendimento, vendas, tecnologia, saúde, administração e outras.

Aos candidatos interessados, o processo se resume na inscrição de forma totalmente gratuita pelo site ou aplicativo da Catho, onde poderão aplicar filtros para estado, cidade, faixa salarial, tipo de contrato e modalidade de trabalho (presencial, híbrido ou home office) para encontrar a oportunidade mais compatível com seu perfil.

Para quem está na Região Nordeste, esse panorama representa uma oportunidade estratégica, seja para começar uma nova trajetória profissional ou para uma migração de carreira. O momento exige preparação, boa comunicação e disposição para aproveitar a diversidade de funções disponíveis.

Veja dez vagas na Bahia com salários a partir de R$ 7 mil:

  • Vice Diretor Escolar - Vitória da Conquista 
  • SESC VITORIA DA CONQUISTA 
  • De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00
  •  1 vaga: Vitoria da Conquista 

  • Engenheiro Eletricista
  •  ELETRODATA ENGENHARIA 
  • De R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00 
  • 1 vaga: Lauro de Freitas

  • Consultor Comercial 
  • Ademicon Jardim de Alah
  •  De R$ 9.001,00 a R$ 10.000,00 
  • 10 vagas: Salvador 

  • Vaga de Coordenador de Laboratório 
  • Empresa Confidencial 
  • De R$ 9.001,00 a R$ 10.000,00
  •  1 vaga: Lauro de Freitas 

  • Engenheiro - SENAC
  • IEL SP 
  • De R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00
  •  1 vaga: Salvador 

  • Supervisor Operacional 
  • SOLAR.PSIQUE
  •  De R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00
  •  2 vagas: Salvador - BA (2)

  • Técnico de Segurança do Trabalho - Distrito de Pilar 
  • Empresa Confidencial 
  • De R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00 
  • 1 vaga: Jaguarari 

  • Analista de dados pleno
  •  ATRATIVARH 
  • Acima de R$ 20.000,00
  •  1 vaga: Salvador 

  • Gerente de RH 
  • YELLOW.REC 
  • De R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00 
  • 1 vaga: Salvador 

  • Gerente Financeiro 
  • Confidencial 
  • De R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00
  •  1 vaga: Salvador 

Mais recentes

Imagem - Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar

Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar
Imagem - Guarda Civil Municipal abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 4.006,71

Guarda Civil Municipal abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 4.006,71
Imagem - Construtora anuncia vagas exclusivas para imigrantes na área de construção civil em Salvador e RMS

Construtora anuncia vagas exclusivas para imigrantes na área de construção civil em Salvador e RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada