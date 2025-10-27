Recrutadora oferece mais de 50 mil vagas de emprego e salários de até R$ 20 mil; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:18
A Catho, plataforma gratuita de empregos, alerta sobre o número expressivo de oportunidades de emprego na Região Nordeste do país. São mais de 50 mil vagas abertas distribuídas entre os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão e Piauí. Os cargos abrangem desde funções operacionais até cargos de média gestão e liderança. Já as áreas de atuação são diversas, indo desde logística, até atendimento, vendas, tecnologia, saúde, administração e outras.
Aos candidatos interessados, o processo se resume na inscrição de forma totalmente gratuita pelo site ou aplicativo da Catho, onde poderão aplicar filtros para estado, cidade, faixa salarial, tipo de contrato e modalidade de trabalho (presencial, híbrido ou home office) para encontrar a oportunidade mais compatível com seu perfil.
Para quem está na Região Nordeste, esse panorama representa uma oportunidade estratégica, seja para começar uma nova trajetória profissional ou para uma migração de carreira. O momento exige preparação, boa comunicação e disposição para aproveitar a diversidade de funções disponíveis.
Veja dez vagas na Bahia com salários a partir de R$ 7 mil: