Prefeitura abre concurso público com 210 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:03

Vagas e salários de concurso de Planaltina foram divulgados
Vagas e salários de concurso de Planaltina foram divulgados Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Planaltina, no Distrito Federal, abriu concurso com 210 vagas e salários iniciais de até R$ 9,5 mil. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições começam no dia 27 de outubro e vão até 4 de dezembro.

O maior destaque do certame são as duas vagas para Médico Neurologista, com remuneração de R$ 9.515,24 e jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Prefeitura de Planaltina

Vagas e salários de concurso de Planaltina foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Access, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão ser avaliados por prova de títulos.

As taxas de inscrição são de R$ 47 para nível médio e R$ 68 para nível superior.

Tags:

Emprego Vagas Concurso Edital Salários

