Prefeitura abre concurso público com 138 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:19

Vagas são para a cidade de Marmeleiro Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Marmeleiro, no estado do Paraná, abriu concurso público com 138 vagas e salários de até R$ 13.218,35. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas de 3 a 31 de novembro.

O maior destaque do certame é a vaga para Médico Geriatra, com remuneração de R$ 13.218,35 para uma jornada de 20 horas semanais. Veja todas vagas abaixo: 

Prefeitura de Marmeleiro

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento (Fau), responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental incompleto, R$ 80 para fundamental completo, R$ 100 para médio/técnico e R$ 120 para superior.

