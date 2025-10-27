OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:50

Vagas são para Prefeitura de Jaboticatubas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Jaboticatubas, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 173 vagas e salários que chegam a R$ 15,7 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 2 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026.

O maior destaque do certame são as duas vagas para médico, com remuneração de R$ 15.792,65 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.