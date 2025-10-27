Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:50

Vagas são para  Prefeitura de Jaboticatubas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Jaboticatubas, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 173 vagas e salários que chegam a R$ 15,7 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 2 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026.

O maior destaque do certame são as duas vagas para médico, com remuneração de R$ 15.792,65 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Jaboticatubas

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 65 para nível fundamental, R$ 85 para nível médio e R$ 105 para nível superior.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 106 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

Prefeitura abre concurso público com 106 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1.284 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 1.284 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 250 vagas e salários de até R$ 20 mil

Prefeitura abre concurso público com 250 vagas e salários de até R$ 20 mil

Tags:

Emprego Vagas Concurso Edital

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 300 vagas imediatas e salários de até R$ 4,8 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de 300 vagas imediatas e salários de até R$ 4,8 mil
Imagem - Capital do abraço: inscrições para concurso com salários de até R$ 12 mil terminam nesta segunda (27)

Capital do abraço: inscrições para concurso com salários de até R$ 12 mil terminam nesta segunda (27)
Imagem - O poder das comunidades de networking

O poder das comunidades de networking

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada