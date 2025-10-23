Acesse sua conta
Alterar senha
Prefeitura abre concurso público com 250 vagas e salários de até R$ 20 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Itaquaquecetuba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo, abriu concurso público com 250 vagas e salários iniciais de até R$ 20 mil. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições começam no dia 27 de outubro e seguem até 25 de novembro.

O maior destaque do certame são as duas vagas para Procurador Municipal, cargo que oferece remuneração de R$ 20.504,17 para 40 horas de trabalho semanal. Veja os detalhes de todas as vagas abaixo: 

Prefeitura de Itaquaquecetuba

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Vunesp, banca organizadora responsável pelo concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior também poderão ser submetidos à prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 65 para cargos de nível médio, R$ 75 para professores e R$ 95 para demais cargos de nível superior.

