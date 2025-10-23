OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 250 vagas e salários de até R$ 20 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Itaquaquecetuba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo, abriu concurso público com 250 vagas e salários iniciais de até R$ 20 mil. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições começam no dia 27 de outubro e seguem até 25 de novembro.

O maior destaque do certame são as duas vagas para Procurador Municipal, cargo que oferece remuneração de R$ 20.504,17 para 40 horas de trabalho semanal. Veja os detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Itaquaquecetuba 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Vunesp, banca organizadora responsável pelo concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior também poderão ser submetidos à prova de títulos.