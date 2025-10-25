OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 106 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:30

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Passagem Franca, no estado do Piauí, tem concurso aberto com 106 vagas e salários iniciais de até R$ 6,3 mil. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 4 de novembro.

O maior destaque do certame são as três vagas para Médico, que têm remuneração estabelecida em R$ 6.332,70 para uma jornada de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

