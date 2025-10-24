Prefeitura abre concurso público com 1.284 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Caxias, no estado do Maranhão, tem concurso aberto com 1.284 vagas e salários iniciais de até R$ 7 mil. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro.
O maior destaque do certame são as três vagas para Procurador Municipal, que têm remuneração estabelecida em R$ 7.786,02 para uma jornada de 30 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:
Prefeitura de Caxias
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Legatus, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 92 para nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 140 para nível superior.