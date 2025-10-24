OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 1.284 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:30

Vagas são para a Prefeitura de Caxias Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Caxias, no estado do Maranhão, tem concurso aberto com 1.284 vagas e salários iniciais de até R$ 7 mil. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro.

O maior destaque do certame são as três vagas para Procurador Municipal, que têm remuneração estabelecida em R$ 7.786,02 para uma jornada de 30 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Caxias 1 de 8

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Legatus, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.