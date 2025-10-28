OPORTUNIDADE

Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Interessados devem fazer inscrição até início de novembro

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:53

Metrô Bahia oferece vagas de estágio e emprego na área de Manutenção Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para quem deseja concorrer ao estágio em Material Rodante e à vaga de emprego de Oficial de Manutenção. As inscrições devem ser feitas pelo site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

A oportunidade para Oficial de Manutenção é exclusiva para mulheres. As interessadas devem fazer a inscrição até 6 de novembro. O cargo exige ensino médio completo, experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas e relacionadas ao material rodante (trens), além da disponibilidade de horário para atuar por escalas noturnas.

Já quem deseja ocupar a vaga de estágio em Material Rodante tem até 7 de novembro para realizar a inscrição. Como pré-requisitos estão: estar cursando ensino superior em Engenharia Elétrica, automação, mecânica ou mecatrônica; conhecimento em Pacote Office nível intermediário e conhecimento básico em Power BI.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site:

Clique na aba 'Contato';

Depois, na área 'Trabalhe Conosco';

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;