OPORTUNIDADE

Órgão publica edital de concurso com 200 vagas para a Bahia e remuneração de até R$ 7.445

Há oportunidades para os níveis médio/técnico e superior; vagas estão distribuídas

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 15:09

Fiscais da Adab Crédito: Divulgação

O Governo da Bahia publicou edital de concurso público para a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), oferecendo 200 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior, com atuação na área de defesa agropecuária em todo o estado. A remuneração inicial é de R$ 2.924,39 para cargos do nível médio, chegando a R$ 7.445,86 em cargos do nível superior. A seleção será organizada pelo IDCAP e prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do IDCAP, entre os dias 6 e 25 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 190 para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário e de R$ 120 para Técnico, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico que comprovem baixa renda, conforme as regras do edital.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário e Técnico em Fiscalização Agropecuária. Para o cargo de Fiscal, o salário é de R$ 7.445,86, sendo exigido nível superior conforme a área de atuação, como Defesa Sanitária Animal, Defesa Sanitária Vegetal e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal. Já para o cargo de Técnico em Fiscalização Agropecuária, a remuneração é de R$ 2.924,39, com exigência de formação técnica de nível médio.

O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, exclusiva para o cargo de Fiscal. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 26 de abril de 2026. A prova objetiva contará com 80 questões de múltipla escolha, envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos. Já a prova discursiva consistirá em uma redação dissertativa, com mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo até 100 pontos.

O edital também estabelece reserva de vagas para ações afirmativas, sendo 30% destinadas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência (PcD), com procedimentos específicos de heteroidentificação e perícia médica. Há ainda previsão de atendimento especial para candidatos que necessitem de condições diferenciadas para a realização das provas.

As provas serão aplicadas em municípios baianos, incluindo Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, entre outros definidos no cronograma. O concurso terá validade conforme estabelecido em edital, podendo ser prorrogado, e prevê regras rigorosas de identificação dos candidatos no dia da prova, além da exigência de envio de documentação digital em diversas etapas do certame.

As vagas do concurso da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) são distribuídas por territórios de identidade em todo o estado da Bahia, o que na prática abrange diversas cidades-polo. O edital detalha a lotação por território, contemplando regiões como Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo, Litoral Norte, Oeste, Extremo Sul, Sudoeste, Norte, Semiárido, entre outras.