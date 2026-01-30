Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Live debate o que recrutadores realmente avaliam em currículos e no LinkedIn

O encontro acontece no dia 3 de fevereiro, às 18h30, no YouTube da Yellow

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:35

A live “O que recrutadores realmente analisam” debate os principais critérios usados por recrutadores na avaliação de currículos e perfis no LinkedIn
A live “O que recrutadores realmente analisam” debate os principais critérios usados por recrutadores na avaliação de currículos e perfis no LinkedIn Crédito: Reprodução

O que faz um candidato avançar rapidamente em um processo seletivo enquanto outros ficam pelo caminho, mesmo com experiência relevante no currículo? Esse é o tema da live “O que recrutadores realmente analisam”, que será realizada no dia 3 de fevereiro, às 18h30, no YouTube da Yellow.

O encontro reúne Daniel Monteiro, fundador da Yellow — consultoria mineira especializada em Executive Search — e Victoria Boaventura, psicóloga com mais de dez anos de atuação em Recursos Humanos e ampla experiência em recrutamento para a área de tecnologia. Durante a transmissão, os especialistas vão explicar, de forma prática, como recrutadores avaliam currículos e perfis no LinkedIn, além de apontar erros comuns que eliminam candidatos logo nas primeiras etapas.

Daniel Monteiro é formado em Engenharia, com MBA em Gestão e pós-graduação em People Analytics, além de atuar como investidor da YAPP e People Advisor na Hiker Venture Capital. Já Victoria Boaventura é mentora de carreiras, possui pós-graduação em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, acumula passagens por startups, empresas de médio e grande porte e multinacionais, e soma mais de 112 mil conexões no LinkedIn.

A live é voltada a profissionais em transição de carreira, em busca de recolocação ou interessados em aprimorar o posicionamento profissional no mercado. A participação é gratuita e aberta ao público.

Serviço:

Data: 03/02 –– terça-feira

Horário: 18h30

Local: YouTube Yellow –– https://youtube.com/live/WK7wrxiN7rc?feature=share

Com assessoria

Tags:

Empregos Linkedin

Mais recentes

Imagem - Marinha do Brasil abre inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Marinha do Brasil abre inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros
Imagem - Nova regra amplia desconto social de energia elétrica e beneficia 240 mil famílias baianas

Nova regra amplia desconto social de energia elétrica e beneficia 240 mil famílias baianas
Imagem - Livro prepara candidatos para a 1ª fase da OAB em Direito Ambiental

Livro prepara candidatos para a 1ª fase da OAB em Direito Ambiental

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país
01

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Imagem - Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador
02

Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'
03

Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
04

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora