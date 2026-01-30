EMPREGOS E SOLUÇÕES

Live debate o que recrutadores realmente avaliam em currículos e no LinkedIn

O encontro acontece no dia 3 de fevereiro, às 18h30, no YouTube da Yellow

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:35

A live “O que recrutadores realmente analisam” debate os principais critérios usados por recrutadores na avaliação de currículos e perfis no LinkedIn Crédito: Reprodução

O que faz um candidato avançar rapidamente em um processo seletivo enquanto outros ficam pelo caminho, mesmo com experiência relevante no currículo? Esse é o tema da live “O que recrutadores realmente analisam”, que será realizada no dia 3 de fevereiro, às 18h30, no YouTube da Yellow.

O encontro reúne Daniel Monteiro, fundador da Yellow — consultoria mineira especializada em Executive Search — e Victoria Boaventura, psicóloga com mais de dez anos de atuação em Recursos Humanos e ampla experiência em recrutamento para a área de tecnologia. Durante a transmissão, os especialistas vão explicar, de forma prática, como recrutadores avaliam currículos e perfis no LinkedIn, além de apontar erros comuns que eliminam candidatos logo nas primeiras etapas.

Daniel Monteiro é formado em Engenharia, com MBA em Gestão e pós-graduação em People Analytics, além de atuar como investidor da YAPP e People Advisor na Hiker Venture Capital. Já Victoria Boaventura é mentora de carreiras, possui pós-graduação em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, acumula passagens por startups, empresas de médio e grande porte e multinacionais, e soma mais de 112 mil conexões no LinkedIn.

A live é voltada a profissionais em transição de carreira, em busca de recolocação ou interessados em aprimorar o posicionamento profissional no mercado. A participação é gratuita e aberta ao público.

Serviço:

Data: 03/02 –– terça-feira

Horário: 18h30

Local: YouTube Yellow –– https://youtube.com/live/WK7wrxiN7rc?feature=share