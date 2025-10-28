ATENÇÃO, CONCURSEIRO

Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

Joaçaba abre 18 vagas imediatas e forma cadastro reserva em diversas áreas; inscrições vão até 24 de novembro.

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:09

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Joaçaba (SC) publicou dois editais de concurso público com 18 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diversas áreas, incluindo educação, saúde, TI, engenharia e administração. Os salários variam de R$ 2.044,07 a R$ 24.252,19, conforme o cargo e o nível de escolaridade.

As inscrições estão abertas desde 23 de outubro e podem ser feitas até o dia 24 de novembro, pelo site da banca Fepese (clique aqui para acessar). As taxas custam R$ 100,00 para cargos de nível médio/técnico e R$ 120,00 para nível superior.

Provas e etapas

As provas objetivas serão aplicadas em 14 de dezembro, em Joaçaba. O certame contará ainda com avaliação de títulos para cargos de nível superior e de professor.

A prova terá 30 a 40 questões de Língua Portuguesa, Legislação Municipal e Conhecimentos Específicos, conforme o cargo.

Cargos e remuneração

Entre as oportunidades, estão vagas para:

Nível médio/técnico: Técnico em Enfermagem (R$ 2.640,46), Técnico em Segurança do Trabalho (R$ 3.390,71), Agente de Combate a Endemias (R$ 3.036,00) e Técnico em TI (R$ 3.390,71).

Nível superior: Enfermeiro (R$ 5.535,92), Psicólogo (R$ 3.979,13), Contador (R$ 7.060,99), Engenheiro Civil (R$ 4.843,95), e Médico, com o maior salário do edital, de R$ 24.252,19.

Educação: Professores de diversas áreas, com vencimento base de R$ 3.451,51, além de Psicopedagogo (R$ 4.692,77) e Profissional de Apoio Escolar (R$ 2.310,40).

Isenção da taxa