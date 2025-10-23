Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salário inicial de R$ 7,9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:39
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) lançou seu novo concurso público, oferecendo 360 vagas para cargos de nível superior nas áreas administrativa e de saúde, com salário inicial de R$ 7.960,97.
As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (29) e encerram em 27 de novembro, pelo site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), com taxa de inscrição de R$ 150,00. Candidatos que se enquadrem nos critérios de isenção poderão solicitar dispensa entre 29 e 31 de outubro.
A prova objetiva está marcada para 25 de janeiro, em Campo Grande (MS), e terá 60 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Noções de Legislação e Conhecimentos Específicos.
Concurso do TJ-MS
Técnico de Nível Superior – Enfermeiro
Vagas: 10
Jornada: 6h/dia – 30h/semana
Requisito: graduação em Enfermagem
Atribuições: atendimento de enfermagem, supervisão de equipes, administração de medicamentos, controle de prontuários e estoque, participação em campanhas de saúde.
Analista Judiciário – Área FIM
Vagas: 350
Jornada: 6h/dia – 30h/semana
Requisito: graduação em Direito
Atribuições: suporte a magistrados, andamento processual, elaboração de estudos jurídicos, secretariar sessões de julgamento, expedição de atos processuais, organização de relatórios estatísticos.
Além do salário inicial, os aprovados receberão:
Auxílio-alimentação: R$ 2.200,00
Auxílio-transporte: R$ 500,00