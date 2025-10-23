Acesse sua conta
Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salário inicial de R$ 7,9 mil

Auxílio-alimentação é de R$ 2.200,00

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:39

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) lançou seu novo concurso público, oferecendo 360 vagas para cargos de nível superior nas áreas administrativa e de saúde, com salário inicial de R$ 7.960,97.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (29) e encerram em 27 de novembro, pelo site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), com taxa de inscrição de R$ 150,00. Candidatos que se enquadrem nos critérios de isenção poderão solicitar dispensa entre 29 e 31 de outubro.

A prova objetiva está marcada para 25 de janeiro, em Campo Grande (MS), e terá 60 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Noções de Legislação e Conhecimentos Específicos.

Concurso do TJ-MS

Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salário inicial de R$ 7,9 mil por Com auxílio de IA

Cargos disponíveis

Técnico de Nível Superior – Enfermeiro

Vagas: 10

Jornada: 6h/dia – 30h/semana

Requisito: graduação em Enfermagem

Atribuições: atendimento de enfermagem, supervisão de equipes, administração de medicamentos, controle de prontuários e estoque, participação em campanhas de saúde.

Analista Judiciário – Área FIM

Vagas: 350

Jornada: 6h/dia – 30h/semana

Requisito: graduação em Direito

Atribuições: suporte a magistrados, andamento processual, elaboração de estudos jurídicos, secretariar sessões de julgamento, expedição de atos processuais, organização de relatórios estatísticos.

Benefícios

Além do salário inicial, os aprovados receberão:

Auxílio-alimentação: R$ 2.200,00

Auxílio-transporte: R$ 500,00

