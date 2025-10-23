EMPREGO

Salário de R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil: TCE abre concurso com vagas para nível superior

Há cargos para mais de 10 áreas; concurso é em MG

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:49

Vagas são para TCE-MG Crédito: Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) abriu um novo concurso público com 30 vagas para nível superior e remuneração inicial de R$ 12.502,85, além de vale-alimentação de R$ 2.073,54. As provas estão previstas para janeiro de 2026.

O edital, organizado pelo Cebraspe, já foi publicado e contempla oportunidades em diferentes áreas, como Direito, Contabilidade, Engenharia, Medicina e Comunicação Social. As inscrições acontecem entre 10 de novembro e 9 de dezembro.

Vagas e áreas contempladas

Do total de 30 vagas, a maior parte é destinada ao cargo de Analista de Controle Externo, que reúne especialidades como:

Ciência da Computação

Ciências Atuariais

Ciências Contábeis

Direito

Engenharia

Há ainda chances para Arquivista, Bibliotecário, Comunicador Social, Psicólogo e Médico. O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans.

Salários e benefícios

Além do salário inicial superior a R$ 12 mil, os aprovados contam com:

Vale-alimentação de R$ 2.073,54

Assistência à saúde de R$ 937,64

Plano de carreira, com progressões anuais e promoções horizontais e verticais

Como participar

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$ 180. Candidatos desempregados, doadores de sangue, hipossuficientes e mesários em eleições de MG podem solicitar isenção.

Etapas da seleção

A seleção terá prova objetiva e discursiva, ambas aplicadas no mesmo dia, 25 de janeiro. O exame contará com questões de conhecimentos gerais e específicos, a depender da área escolhida.

A prova discursiva terá duas questões, totalizando 20 pontos - uma sobre tema geral e outra sobre o conteúdo específico do cargo.

O edital já passou por atualizações recentes, com mudanças no conteúdo programático para os cargos de Médico e Analista de Controle Externo. A última retificação foi publicada em 20 de outubro.