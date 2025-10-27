SALÁRIOS DE ATÉ R$ 2,5 MIL

SIMM tem mais de 250 vagas de emprego para Salvador esta terça (28)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 23:18

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 259 vagas de trabalho para esta terça-feira (28) em Salvador. A seleção inclui cargos como assistente administrativo, auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira, açougueiro, operador de telemarketing, garçom, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Agendamento

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

