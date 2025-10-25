Acesse sua conta
CRN da Bahia abre inscrições para concurso com salários de até R$ 6,8 mil

Inscrições podem ser realizadas até dia 3 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

O Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região (CRN-5), que abrange os estados da Bahia e Sergipe, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para dois cargos diferentes. As candidaturas podem ser realizadas desde a última terça-feira (21) até o dia 3 de dezembro. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2,6 mil e R$ 6,8 mil. A jornada é de 40 horas semanais a ser cumprida em Salvador.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Concepção Consultoria Técnica Especializada. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para candidatos do nível médio/técnico e R$ 110,00 para candidatos de nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso do Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região (CRN-5)

Vaga de nível superior por Reprodução
Descrição da vaga de nível superior por Reprodução
Descrição da vaga de nível médio/técnico por Reprodução
Descrição da vaga de nível médio/técnico por Reprodução
1 de 4
Vaga de nível superior por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 28 e 29 de outubro. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda (renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou renda familiar mensal de até três salários mínimos).

Leia mais

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por prova de conhecimentos, que será aplicada no dia 14 de dezembro. Os documentos para avaliação de títulos devem ser enviados até o dia 4 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 9 de fevereiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Concurso Concursos Concurso Público Empregos

