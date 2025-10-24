OPORTUNIDADE

CRM oferece salários de até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil em concurso

Inscrições foram abertas nesta quinta-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 01:00

Conselho Regional de Medicina do paraná (CRM-PR) Crédito: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado do Paraná, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 14 cargos diferentes. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (23) até o dia 24 de novembro. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 19,6 mil, com direito a vale-alimentação de R$ 1,3 mil. As jornadas estão entre 30 e 40 horas semanais.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. A taxa de inscrição é de R$ 61,00 para candidatos do nível médio/técnico e R$ 82,00 para candidatos de nível superior.

Vagas e salários

Confira vagas do concurso do Conselho Regional de Medicina (CRM-PR) 1 de 9

Isenção da taxa de inscrição

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 23 e 24 de outubro. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, mediante comprovação de inscrição no REDOME.

Etapas e prazos