Salário de R$ 5,8 mil, VA de R$ 1,4 mil e 15h semanais: prefeitura abre vagas em concurso

Elaine Sanoli
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 01:00
A Prefeitura de Bauru, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para cinco cargos diferentes. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (22) até o dia 3 de novembro. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior. O salário base é de R$ 5.808,50, com direito a vale-alimentação de R$ 1.400,00. A jornada é de 15 horas semanais.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.
Veja vagas do concurso da Prefeitura de Bauru
Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 22 e 23 de outubro. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo duas doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
CLÍNICO: O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A avaliação será aplicada no dia 30 de novembro. A entrega de títulos ocorre entre 15 e 30 de novembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 17 de janeiro de 2026.
DERMATOLOGISTA/EMERGENCISTA/GINECOLOGISTA/PSIQUIATRA: O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A avaliação será aplicada no dia 7 de dezembro. A entrega de títulos ocorre entre 20 de novembro e 7 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 24 de janeiro de 2026.