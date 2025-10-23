Acesse sua conta
Salário de R$ 5,8 mil, VA de R$ 1,4 mil e 15h semanais: prefeitura abre vagas em concurso

Inscrições foram abertas nesta quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 01:00

Prefeitura de Bauru
Prefeitura de Bauru Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Bauru, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para cinco cargos diferentes. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (22) até o dia 3 de novembro. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior. O salário base é de R$ 5.808,50, com direito a vale-alimentação de R$ 1.400,00. A jornada é de 15 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da Prefeitura de Bauru

Edital 13/2025 por Reprodução
Edital 14/2025 por Reprodução
Edital 15/2025 por Reprodução
Mais informações do cargo de médico emergencista, edital 15/2025 por Reprodução
Edital 16/2025 por Reprodução
Edital 17/2025 por Reprodução
1 de 6
Edital 13/2025 por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 22 e 23 de outubro. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo duas doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.

LEIA MAIS

Universidade baiana oferece mais de 1.300 vagas com salários que chegam a R$ 3,5 mil

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 6,8 mil para jornada de 15h por semana

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 15 mil para trabalhar 20h

Salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil: veja vagas do concurso do Conselho de Psicologia

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Etapas e prazos

CLÍNICO: O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A avaliação será aplicada no dia 30 de novembro. A entrega de títulos ocorre entre 15 e 30 de novembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 17 de janeiro de 2026.

DERMATOLOGISTA/EMERGENCISTA/GINECOLOGISTA/PSIQUIATRA: O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A avaliação será aplicada no dia 7 de dezembro. A entrega de títulos ocorre entre 20 de novembro e 7 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 24 de janeiro de 2026.

Veja os editais completos.

Concurso Concursos Concurso Público

